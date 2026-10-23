Instalado Comité de Postulaciones Judiciales: Así será el proceso de verificación

El Comité de Postulaciones Judiciales fue instalado este viernes y los integrantes del organismo revelaron detalles sobre el proceso para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité, se pronunció desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas. Durante su alocución, confirmó que las postulaciones comenzarán el próximo miércoles, 28 de octubre.

«Hay un lapso de 15 días para que transcurran esas postulaciones y, una vez concluido ese lapso, publicaremos los nombres de los postulados», explicó Alessandrello. Luego, se incorporará el Consejo de Revisión de Credenciales creado en la Mesa de Diálogo.

«La incorporación de ellos tiene una función que fue acordada en la Mesa de Diálogo que es la verificación de la documentación de los postulados. Nosotros iniciamos esa fase de verificación una vez concluya el proceso de postulaciones», añadió Alessandrello.

El Consejo de Verificación se encargará de «chequear toda la documentación» de los postulados al TSJ. No dio más detalles sobre cómo será la dinámica entre el Comité y ese organismo.

PRIMEROS PASOS DEL COMITÉ

Por otra parte, Alessandrello aseguró que durante la instalación del Comité de Postulaciones se realizó un «trabajo extraordinario». «Todos los que elaboramos lo decidimos de manera unánime y los auspicios con el trabajo son positivos», acotó.

«El entendimiento entre todos los integrantes fue positivo y esperamos que esto continúe hasta que cumplamos la tarea que nos asigna la constitución y las leyes de la República», añadió el diputado oficialista.

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Guillermo Aveledo, integrante del Comité por la sociedad civil, también destacó un «trabajo muy transparente, colaborativo y palabra por palabra de este reglamento». El objetivo final es dar «el producto de la sociedad espera: esta renovación institucional».

Tras la designación de los 12 integrantes de la sociedad civil y 11 diputados, el Comité de Postulaciones fue conformado en la sesión parlamentaria del jueves. Su papel será elegir a los nuevos magistrados principales y suplentes del TSJ.