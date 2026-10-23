Bernal confirmó la captura del soldado que provocó un tiroteo en base aérea de Táchira

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, confirmó este viernes la captura del soldado Raymond Paz, quien provocó un tiroteo en la Base Aérea Santo Domingo en la entidad.

«Se informa desde la Unidad de Operaciones Especiales del Ejército la captura de Raymond Paz, presunto autor del triple homicidio en la base aérea», acotó.

Destacó que al momento de ser detenido «se le incautó un fusil AK103 Serial 071657972 con tres cargadores y 89 cartuchos».

Bernal tildó de «inusual» el tiroteo en la base aérea y afirmó que los hechos están siendo investigados por las autoridades.

«Hace 72 horas en una reacción extraña dentro de la propia base aérea disparó contra un joven teniente y dos compañeros más causándoles la muerte. Luego disparó contra tres personas más», comentó.

El gobernador apuntó que tras lo ocurrido el soldado fue buscado por todos los organismos de seguridad del estado.

«En una zona boscosa en los alrededores de la base militar se encontró a este soldado. Ya fue puesto a la orden de inteligencia militar y será procesado ante los tribunales competentes. Ya serán los organismos de investigación que determinen qué ocurrió y si son problemas mentales o qué llevó a él a ese acto tan triste», señaló.

Entre las víctimas se encuentra el teniente Víctor Moreno, a quien lo declararon muerto poco después de ingresar al Centro de Diagnóstico Integral de El Piñal. De igual forma, murieron dos sargentos en la propia base.

Con respecto a los heridos se tratarían de los sargentos José Cordero Pacheco (19) y Deimar Alejandra Merchán. Ambos recibieron primeros auxilios en el CDI y luego los trasladaron al Hospital Central de San Cristóbal, según informó Román Camacho.