Venezuela

Inició pago de un bono de $50 a través de Patria, estas son las personas que lo cobrarán

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
patria

El Sistema Patria comenzó a pagar este martes, 29 de septiembre, un nuevo bono a través de su plataforma.

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De acuerdo con el canal Patria Digital este bono está llegando con un monto de 42.750 bolívares, lo que equivale a 50 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela.

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«Inicia el pago del Ingreso Integral de los trabajadores septiembre 2026, (segunda parte) a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública», indicó.

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Este bono está destinado para los trabajadores activos y jubilados de la administración pública.

Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.

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TASA BCV Mar 29/09
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EUR: 974,71 Bs