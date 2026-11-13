Inició pago de ingreso integral y un bono «especial» de fin de año: estos son los montos

El gobierno nacional comenzó a entregar el viernes el «ingreso integral de los trabajadores» y un bono «especial» de fin de año a los empleados activos de la administración pública por la plataforma Patria.

La cuenta Canal Patria Digital informó en Telegram sobre el pago del ingreso, con un monto de 135.000 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 150 dólares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 135.000 por concepto Ingreso Integral de los trabajadores de noviembre de 2026», indica el mensaje que llegó a los beneficiarios.

Este bono comenzó a llegar a las cuentas de los trabajadores activos y, posteriormente, será depositado a los jubilados. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a estos dos grupos primero y, por último, a los pensionados.

BONO DE FIN DE AÑO

Por otra parte, el sistema Patria también comenzó a cancelar un bono «especial» de fin de año. El beneficio tiene un monto de 67.500, equivalente a 75 dólares, de acuerdo a la tasa oficial de este viernes.

El dinero suele irse depositando progresivamente y puede tardar varios días en reflejarse en la cuenta. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando ya esté disponible en el sistema.

El gobierno de Delcy Rodríguez incrementó a finales de marzo el ingreso mínimo básico hasta los 240 dólares, incluyendo 40 de cestatickets. Para el 2027, se comprometió a una serie de aumentos, aunque las negociaciones permanecen.