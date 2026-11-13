BCV reveló cifras: ¿Cuánto creció la economía venezolana durante el tercer trimestre de 2026?

El producto interno bruto (PIB) de Venezuela creció un 7,42 % en el tercer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado, informó este jueves el Banco Central de Venezuela (BCV).

El dinamismo del período estuvo impulsado principalmente por la actividad no petrolera, que experimentó un avance interanual del 6,28 %, así como por el desempeño del sector privado en su conjunto, que creció un 8,02 %, según detalló el BCV en una nota de prensa.

Entre las áreas con mayor expansión, destacó el sector de la construcción, con un alza del 35,75 %, debido a las inversiones destinadas a reparar los daños estructurales ocasionados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Asimismo, las actividades financieras y de seguros aumentaron un 29,29 %, los servicios de turismo un 8,95 %, la agricultura creció un 7,13 % y la manufactura 4,32 %.

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ECONOMÍA VENEZOLANA

Pese a este incremento, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a unos centavos de dólar al mes a la tasa oficial del BCV.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves en su canal de Telegram que de «cada 100 dólares ingresados por concepto de petroleo y minería entre enero y noviembre de 2026, 99 se destinaron al pago de salarios de los trabajadores del sector público y de pensiones: 14.710 millones de dólares».

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del BCV.

Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en septiembre 761,35 dólares solo para gastos de alimentación, un aumento del 0,79 % con respecto a agosto, cuando el costo de la canasta fue de 755,36 dólares, según cálculos difundidos en octubre por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros.

Con información de EFE