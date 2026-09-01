Inició pago de bono de casi $70 en el Sistema Patria, estos serán los beneficiados

Desde el lunes en horas de la tarde comenzó a acreditarse de manera progresiva el Bono de Responsabilidad Profesional correspondiente al mes de agosto para educadores y trabajadores del gremio de la salud a través de la Plataforma Patria.

El monto para este bono sería de 51,350 bolívares, lo que equivale a $64,59, según la tasa del día del Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con lo publicado por Noticias Digital Patria, no todos los trabajadores reciben este bono en algunas instituciones.

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Asimismo, han informado que el bono le ha llegado a personal de la administración pública, educación superior, sector estatal y de la AVEC y organismos de seguridad y defensa.

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Los beneficiarios recibirán la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532. Una vez recibido el aviso, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.