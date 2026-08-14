Inició el pago del «ingreso integral» para los trabajadores, este es el monto que recibirán

Este viernes, 14 de agosto, se comenzó a pagar otro bono en el Sistema Patria y es el correspondiente al «ingreso integral» para los empleados activos de la administración pública.

En esta ocasión, los beneficiarios recibirán 115.500 bolívares, según informó Canal Patria Digital en sus redes sociales.

De acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, esto equivale aproximadamente a $150.

Este bono comenzó a llegar a las cuentas de los trabajadores activos y, posteriormente, será depositado a los jubilados. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a estos dos grupos primero y, por último, a los pensionados.

Una vez recibida la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.