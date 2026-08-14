Venezuela

Inició el pago del «ingreso integral» para los trabajadores, este es el monto que recibirán

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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bono

Este viernes, 14 de agosto, se comenzó a pagar otro bono en el Sistema Patria y es el correspondiente al «ingreso integral» para los empleados activos de la administración pública.

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En esta ocasión, los beneficiarios recibirán 115.500 bolívares, según informó Canal Patria Digital en sus redes sociales.

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De acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, esto equivale aproximadamente a $150.

Este bono comenzó a llegar a las cuentas de los trabajadores activos y, posteriormente, será depositado a los jubilados. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a estos dos grupos primero y, por último, a los pensionados.

Una vez recibida la notificación de acreditación vía mensaje de texto a través del número 3532, los usuarios podrán ingresar a la Plataforma Patria para disponer de los recursos o transferirlos a sus cuentas bancarias.

¿CÓMO COBRAR EL BONO?

Para cobrar el bono el usuario debe ingresar a la página del Sistema Patria con su número de cédula y clave.

Posteriormente, tiene que buscar la opción de monedero en el menú principal.

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Una vez allí, seleccione el botón que dice retiro de fondos y elija la cuenta bancaria registrada para recibir el pago. En este apartado, se debe escribir el monto que quiera pasar a su banco.

Para finalizar el proceso, confirme la operación y espere el mensaje de texto de su banco con la notificación del depósito.

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TASA BCV Vie 14/08
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