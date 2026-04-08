Inició el pago del Bono Único Familiar, este es el monto que vas a cobrar

El Sistema Patria comenzó este martes, 7 de abril, con el pago del «Bono Único Familiar», correspondiente al mes en curso.

«Inicia la entrega del Bono Único Familiar abril 2026 enviado a través de la Plataforma Patria, para los jefes de hogares y familias vulnerables», reseñó el Canal Patria Digital en Telegram.

En esta ocasión el monto asignado será de 7.095,00 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 14,95 dólares estadounidenses, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Aunque si se compara este monto con los 6.300,00 bolívares, que otorgó este bono en marzo, pareciera que tuvo un incremento del 12,62 %, lo cierto es que este beneficio está anclado en aproximadamente $15, y este ajuste en bolívares se debe a los efectos de la depreciación de la moneda venezolana con respecto a la divisa estadounidense durante los últimos 30 días.

En este sentido, cabe acotar que el mes pasado el bono otorgado equivalía a $14,80, por lo que realmente tuvo un aumento de 1,01% debido a que el anclaje no suele ser exacto.

Este bono indexado va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente, según destacó la página del Blog Patria. Los beneficiarios recibirán una notificación de depósito en su monedero electrónico, compatible con móviles y la aplicación digital de la plataforma.

BONO «100% AMOR MAYOR»

Igualmente, pagaron el bono «100% Amor Mayor» correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

La cifra otorgada es de Bs.130 o US$ 0,27 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).