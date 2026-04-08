¿Pago de un bono especial por seis meses? La propuesta de un experto ante exigencias de aumento salarial

El economista Asdrúbal Oliveros señaló que ante las dificultades del Estado para subir el sueldo, los trabajadores deberían percibir un nuevo bono o un incremento de los que ya están recibiendo actualmente, por lo menos durante un periodo de seis meses.

«Hay que reformar la ley del trabajo, pero la gente no puede esperar a que eso ocurra para recibir un mejor sueldo. Hoy la gente necesita recibir algo de dinero para poder hacer frente a la inflación del 600% que se traduce en un aumento de los precios, sobre todo en alimentos», indicó en una entrevista con Román Lozinski.

«La inflación el año pasado en dólares fue en promedio 35%, pero en el sector alimentos fue de 47%. Es decir, estuvo muy por encima del promedio general. La subida del precio de alimentos por múltiples problemas ha sido muy agresiva», añadió el especialista.

#8Abr | El economista Asdrúbal Oliveros señaló que ante las dificultades del Estado para subir el sueldo, los trabajadores deberían percibir un nuevo bono o un incremento de los que ya están recibiendo actualmente, por lo menos durante un periodo de seis meses. Video: @rlozinski pic.twitter.com/sigXra7V13 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 8, 2026

Por lo cual, realizó la siguiente propuesta: «Entonces, lo que estamos planteando es, que si para el Estado es un problema en las condiciones actuales con la ley aumentar el salario, por lo menos se defina un periodo transitorio, que puede ser seis meses, donde se pague una especie de bono especial a los trabajadores, que se sume a los bonos que ya los trabajadores tienen o que se maneje como un aumento de bono de alimentación o de guerra económica, el nombre es lo de menos, lo importante es recibir el dinero».

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«Basado en un flujo de ingreso que se proyecta extraordinario en el caso de ingresos petroleros, ese bono pudiera moverse en un rango entre $200 y $250 mensual», sostuvo.

«Se trataría de un bono temporal para que se discuta cómo es el marco legal, porque no podemos continuar con este tema de que el ingreso del trabajador se bonifique», agregó.

Oliveros explicó que lo que se busca en ese periodo de seis meses es que se pueda llegar a un acuerdo con respecto al salario.

Para finalizar, reiteró que se trataría de una medida temporal. «Aquí hay que volver a rescatar el rol de los salarios para las personas, tanto para el sector público como para el privado y eso pasa por la reforma de la ley del trabajo».