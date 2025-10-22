Inició el pago del bono de guerra para pensionados este 22Oct

El gobierno de Maduro comenzó a entregar este miércoles, 22 de octubre, el bono contra la guerra económica a los pensionados del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) por la plataforma patria.

La cuenta del Carnet de la Patria informó en X (Twitter) sobre el depósito de este bono. También precisó que tiene un monto de 9.950 bolívares, equivalente a 47,38 dólares, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 9.950 por concepto Bono Contra la Guerra Económica de octubre de 2025», indica el mensaje que llegó a los beneficiarios.



Este bono comenzó a llegar hace varios días a las cuentas de los trabajadores activos y jubilados. Como es costumbre, el sistema Patria primero suele depositar a estos dos grupos primero y, por último, a los pensionados.

BONO A PENSIONADOS

El dinero suele irse depositando progresivamente, por lo que el bono puede tardar varios días. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando un bono ya esté disponible en el sistema.

Las autoridades anunciaron el año pasado un Fondo de Pensiones que sería financiado por la empresa privada. A pesar de que ha dicho que aumentará el sueldo de los pensionados, todavía se mantiene en apenas 130 bolívares.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo. El gobierno de Maduro, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.