Inició el pago de un bono de casi $105 y estos serán los beneficiados

Este miércoles 28 de enero 2026, comenzó el pago del bono de «Corresponsabilidad y Formación» a través del Sistema Patria, correspondiente al mes de enero.

«Inicia la entrega del bono de Corresponsabilidad y Formación, enero 2026, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública, nómina especial», informó la cuenta de Canal Patria Digital a través de Telegram.

Asimismo, señaló que en esta ocasión el monto otorgado es de Bs.37.800 o US$ 104,56 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Es importante resaltar que la cifra pagada varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos los trabajadores, indicó el mensaje oficial.

El pago de esta bonificación se realiza de manera gradual, por lo que va llegando a los beneficiados paulatinamente en el transcurso de las próximas horas.

Para cobrar se debe iniciar sesión en la plataforma del Sistema Patria, pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Para concluir oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.