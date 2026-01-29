Venezuela

Inició el pago de un bono de casi $105 y estos serán los beneficiados

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Patria

Este miércoles 28 de enero 2026, comenzó el pago del bono de «Corresponsabilidad y Formación» a través del Sistema Patria, correspondiente al mes de enero.

«Inicia la entrega del bono de Corresponsabilidad y Formación, enero 2026, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública, nómina especial», informó la cuenta de Canal Patria Digital a través de Telegram.

Leer Más

Maduro sostiene reunión con Gustavo Petro: Así fue recibido en Miraflores +VIDEO
Gremio médico exigió la liberación del urólogo Pedro Fernández, fue detenido en su consultorio en Mérida
¿Aumentará el uso de criptomonedas en el país? Estas son las perspectivas de un experto

Asimismo, señaló que en esta ocasión el monto otorgado es de Bs.37.800 o US$ 104,56 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ REALIZÓ NUEVOS CAMBIOS EN EL GABINETE Y ANUNCIÓ LA CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Es importante resaltar que la cifra pagada varía de acuerdo al organismo donde prestan servicio y ejercen sus cargos los trabajadores, indicó el mensaje oficial.

El pago de esta bonificación se realiza de manera gradual, por lo que va llegando a los beneficiados paulatinamente en el transcurso de las próximas horas.

Para cobrar se debe iniciar sesión en la plataforma del Sistema Patria, pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Para concluir oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela
Oficial: Estos son los cuatro peloteros confirmados para jugar con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol
Deportes
perrito
El caso de crueldad animal que provoca indignación en Brasil: Perrito murió tras brutal tortura de cuatro adolescentes
Mundo
El mensaje de American Airlines sobre los vuelos entre Venezuela y EEUU tras anuncio de Trump
EEUU