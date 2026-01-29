Venezuela

Delcy Rodríguez realizó nuevos cambios en el gabinete y anunció la creación del Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Delcy

Delcy Rodríguez anunció este miércoles nuevos cambios en su gabinete ministerial como parte de la reestructuración del gobierno.

«Hoy nace el Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética, instancia que dependerá del Consejo de Vicepresidentes y estará bajo la conducción de la ministra Gabriela Jiménez quien, junto a los científicos y expertos del país, pondrá su amplio conocimiento al servicio de la protección cibernética de Venezuela», dijo Rodríguez a través de su cuenta de X (Twitter).

«Vamos juntos, con las capacidades y el talento que cuenta nuestro país, a avanzar firmemente en la defensa y resguardo de nuestro espacio cibernético», añadió.

Rodríguez pidió la colaboración de los científicos, y expertos de tecnología de Venezuela, junto al consejo científico militar. «Que estas grandes capacidades en el ámbito de la defensa, de la ciencia y tecnología, se unan para defender nuestro espacio cibernético».

OTRO CAMBIO DE DELCY RODRÍGUEZ

Poco después de este anuncio designó como vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud a Isabel Iturria, médico venezolana magna cum laude por la UCV y científica, directora del Hospital Cardiológico Infantil desde su fundación, internista y especialista en salud pública.

«Con su amplia experiencia, profesionalismo y capacidad de gestión, impulsará las políticas científicas, de salud y ecología orientadas al bienestar de nuestro pueblo», acotó Rodríguez.

 

