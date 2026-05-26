Iniciaron trabajos de recuperación en lago Guinand del Parque del Este tras denuncias virales en redes

Autoridades del Parque del Este comenzaron con la recuperación del Lago Guinand, luego de las denuncias que se han hecho virales desde hace semanas por la falta de mantenimiento.

«No se imaginan mi alegría y felicidad. Yo sabía que iba a haber esta reunión acá en el Lago Guinand, está parte de la familia Guinand, de los cuales uno de ellos es paisajista. Está Juan Pablo Parili que lleva el vivero que está en la Francisco de Miranda que colinda con el Parque del Este y él ayuda muchísimo con el mantenimiento de este parque desde hace años, pero es insuficiente, por supuesto», informó la periodista María Gabriela Escovar quien ha estado documentado el caso.

Cuando trabajas para el bien común, con denuncias honestas, ves los resultados. Debo agradecer a una funcionaria de Inparques que conversó conmigo con mucha amabilidad, sigan adelante. Los apoyo desde mi tribuna. pic.twitter.com/LIzj4EZS7L — Maria Gabriela Escovar (@escovargabriela) May 25, 2026

«Aquí, esto tiene que ser una labor mancomunada y todos juntos para que podamos recuperar este tesoro vegetal que tenemos en Caracas, nuestro Parque del Este, ligado a nuestra infancia, a nuestro amor por la naturaleza, a nuestro Ávila, a nuestra ciudad», añadió.

Estoy contenta, comenzó la recuperación del lago Guinand del parque del este. Está en el último estado del abandono. Todo el parque está destruido. Ojalá que @EmpresasPolar @Farmatodo @somosgamave @elplazas se sumen a recuperar esta obra magnífica del paisajismo moderno. pic.twitter.com/EdJuRKoUCx — Maria Gabriela Escovar (@escovargabriela) May 25, 2026

En esta línea, reconoció a todos los que están participando en esta labor. «Gracias a la gente de Inparques que está presente también para ayudar a reconstruir este tesoro nuestro. Felicitaciones a todos los que están involucrados en esta maravillosa obra».

«Cuando trabajas para el bien común, con denuncias honestas, ves los resultados. Debo agradecer a una funcionaria de Inparques que conversó conmigo con mucha amabilidad, sigan adelante», concluyó.