Iniciaron las postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo, estos son los requisitos que deben cumplir

La Asamblea Nacional abrió este lunes el proceso de recepción de credenciales para los ciudadanos y ciudadanas interesados en postularse a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

El lapso para consignar documentos se mantendrá abierto durante toda la semana y cerrará el 9 de marzo de 2026.

La recepción de postulaciones se realizará en el Palacio Federal Legislativo, ubicado en la avenida Universidad, esquina de San Francisco, Caracas, en horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS ASPIRANTES PARA DEFENSOR DEL PUEBLO?

Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Asimismo, los aspirantes deben tener más de 30 años.

Deben poseer manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley.

Convocatoria pública para participar en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a Defensor o Defensora del Pueblo.

No podrá ser Defensor del Pueblo quien tenga parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o quien tenga vínculos por matrimonio o relacionados en uniones estables de hecho con miembros de la Asamblea Nacional o del Comité de Evaluación de Postulaciones que intervienen en su designación, con los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, con los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con los integrantes del Consejo Nacional Electoral y con el Presidente de la República o quienes haga sus veces.

Además deberá presentar una declaración de no militancia política-partidista.

Quien cumpla con estos requisitos y desee postularse deberá consignar la postulación ante el Comité durante el transcurso de la semana.

REQUISITOS PARA POSTULARSE COMO FISCAL GENERAL

De igual forma para presentarse como fiscal, el aspirante debe ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. También debe ser un ciudadano de reconocida honorabilidad.

Debe ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía por un mínimo de quince años y tener un titulo universitario de postgrado en materia jurídica, o haber sido profesor universitario en Ciencias Jurídicas por un mínimo de quince años; o ser o haber sido Jueza o Juez Superior con un mínimo de quince años en el ejercicio de la Carrera Judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.

Convocatoria pública para participar en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a Fiscal General de la República.

Asimismo, no debe ser cónyuge ni mantener unión estable de hecho, ni vínculo de consanguinidad ni afinidad con los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los Ministros del Ejecutivo Nacional, el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público General, los Rectores del Consejo Nacional Electoral, el Contralor General de la República y el Procurador General de la República.

Finalmente, también tendrá que presentar una declaración de no militancia política-partidista.