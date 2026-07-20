Iniciaron labores para reparar el cable submarino dañado en los terremotos y que afecta el internet en el país

Cirion Technologies inició las labores técnicas sobre el punto de afectación del cable submarino que resultó afectado en los terremotos del 24 de junio.

A través de un comunicado, la compañía señaló que tras el arribo del Wave Sentinel a aguas venezolanas, se está avanzando en la inspección con la identificación de los dos extremos del cable y las pruebas de integridad en curso.

«El robot submarino descendió hasta el punto exacto del corte e identificó los dos extremos del cable roto. Los equipos especializados trabajan ahora en las pruebas de integridad y conectividad del cable. Los resultados de esas pruebas determinarán los pasos inmediatos de la reparación», indicó.

Asimismo, la empresa recordó que antes de iniciar las reparaciones se debió cumplir una serie de pasos que incluyen: «La estabilización de la red, la ampliación progresiva de capacidad, las gestiones regulatorias y el desplazamiento del Wave Sentinel hacia Venezuela».

«Hoy esa planificación se materializa sobre el cable submarino. Las próximas actualizaciones reflejarán el estado del cable tras el sismo y los avances para su reparación», acotó Cirion Technologies, quien es proveedor de infraestructura digital y soluciones tecnológicas en América Latina.

LA FALLA DE INTERNET Y EL REPORTE DE CONATEL

Vale recordar que a principios de julio, el organismo, adscrito al Ministerio de Comunicación, confirmó que el Internet sufrió severos daños en el doble terremoto.

«Produjo una ruptura en el cable submarino de fibra óptica que conecta al país con la red internacional», indicó Conatel en X (Twitter).

El cable submarino está a 1,8 kilómetros de la estación de Puerto Viejo, en el sector Catia La Mar de La Guaira. Y que es la entidad más afectada por el doble terremoto.

«Es una infraestructura de alta tecnología tendida en el fondo del lecho marino que en su interior contiene hilos de fibra óptica», apuntó. Al llegar a la costa, conecta con los tendidos terrestres que llevan el servicio de Internet hasta los hogares, celulares y empresas.

Producto de esta falla en el cableado y los sistemas en tierra, el servicio de Internet se encuentra a una menor capacidad que lo habitual. «Está reducida al 50%», reconoció Conatel, que detalló las consecuencias de esta situación.