Inician nuevo juicio penal contra teniente coronel Igbert Marín Chaparro, alerta ONG: Esto se sabe sobre su nueva causa

El juicio del teniente coronel del Ejército Igbert José Marín Chaparro, preso desde el 2 de marzo de 2018, inició este lunes, 7 de septiembre.

El militar permanece recluido en el Internado Judicial El Rodeo I (Miranda), en condiciones que su familia y defensores de derechos humanos califican de infrahumanas.

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Realidad Helicoide informó sobre el inicio del proceso y denunció que se trata de una nueva causa utilizada para impedir la excarcelación Marín Chaparro.

«Inicia un nuevo juicio penal contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. Una maniobra que denuncia su defensa para no liberarlo tras haber cumplido íntegramente su injusta condena original», señaló la ONG a través de su cuenta de la red social X.

Según la misma organización, Marín Chaparro terminó de cumplir su condena el 9 de septiembre de 2025. Sin embargo, antes de concretarse su liberación se abrió una segunda causa, identificada como el «Caso La Viñeta».

Lo que se precisó, es que la audiencia es telemática y él asistirá a su juicio desde prisión mientras su familia y abogados estarán presentes en sala en el Palacio de Justicia.

NUEVA CAUSA

La nueva causa supuestamente involucra a otros militares que planeaban un plan para rescatarlo de prisión, por lo que se le señala de traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración y terrorismo, delitos que podrían sumarle más de 30 años adicionales de condena.

La familia calificó la acusación de contradictoria, ya que para ese momento Marín se encontraba aislado en máxima seguridad, sin contacto con el exterior.

Actualmente, permanece en una celda diminuta, aislado 23 horas al día, con derecho a solo una hora de patio, según parientes. El 16 de diciembre de 2020 un tribunal militar lo condenó a siete años y seis meses de prisión únicamente por instigación a la rebelión. Sus recursos de apelación y casación ante la Corte Marcial y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron desestimados.

Cumplió las tres cuartas partes de la condena el 24 de octubre de 2023 —momento en que, según las fórmulas legales, procedía una medida sustitutiva de libertad—, pero la solicitud ante los tribunales militares nunca fue respondida.

La pena se cumplió íntegramente el 9 de septiembre de 2025, sin que se emitiera boleta de excarcelación, y la solicitud de amnistía también fue declarada sin lugar.

RELATO DE SU HERMANA

Según relató su hermana, Ignell Marín Chaparro, las autoridades guardaron silencio ante la solicitud de la medida sustitutiva y, en cambio, el 1 de febrero de 2024 lo trasladaron a una audiencia clandestina a las 10:00 de la noche en El Rodeo, sin permitir contacto con abogados ni familiares.

«Me enteré el sábado, 3 de febrero, cuando lo fui a visitar, que lo estaban involucrando en una nueva causa. En vez de darle la libertad, lo involucraron en otro caso ante el Tribunal de Terrorismo», dijo.

Los abogados de la ONG Foro Penal solo pudieron juramentarse para atender el caso el 16 de julio de este año, dos años después de que Marín fuera presentado ante ese tribunal improvisado.

#URGENTE | Inicia un nuevo juicio penal contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. Una maniobra que denuncia su defensa para no liberarlo tras haber cumplido íntegramente su injusta condena original. Igbert Marín Chaparro terminó de pagar sus 7 años y 6 meses de prisión… pic.twitter.com/R9vIvp6njv — Realidad Helicoide (@RHelicoide) September 7, 2026

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE EL TENIENTE?

Marín Chaparro es oficial con buen récord académico en la Academia Militar de Venezuela y excomandante del Batallón de Infantería Motorizada Juan Pablo Ayala en Fuerte Tiuna. Lo arrestaron, junto a otros oficiales, tras reclamar mejores condiciones alimenticias y equipamiento para la tropa.

También lo detuvieron por denunciar corrupción institucional. Inicialmente, se le acusó de traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar.