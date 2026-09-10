Informan sobre aumento de casos de COVID-19, influenza y gripe en el país

El país vive un aumento de casos de infecciones respiratorias en las últimas semanas, según alertó este jueves Julio Castro, médico y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Castro concedió una entrevista al periodista Román Lozinski y brindó detalles del monitoreo realizado desde el sector salud en 14 estados. Estos datos coinciden con los reportes oficiales sobre el aumento de infecciones respiratorias.

El médico precisó que el alza de casos se ha concentrado en enfermedades como COVID-19, influenza y gripe. En ese sentido, explicó que la estacionalidad de los virus se vio afectada por la pandemia de coronavirus.

«Ahorita tenemos quizás tres o cuatro picos al año y que antes históricamente no teníamos», explicó Castro. Este escenario imposibilidad prever los brotes de enfermedades como se hacía previo a la pandemia.

CASTRO ACLARA QUE ES UNA «ALERTA»

El médico sostuvo que la movilización de vacaciones genera una mayor propagación de enfermedades. A esto se suma la situación de los miles personas que viven en albergues tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Igualmente, Castro recordó que la mayoría de los casos no son severos y las enfermedades son superadas sin mayores contratiempos. «Es más una alerta que una alarma», con el objetivo de proteger a la población vulnerable.

Castro sostuvo que lo más importante es identificar el tipo de infección y aplicar de inmediato de tratamiento correcto. «La forma de protegerlos es saber de qué me infecté yo, porque permite proteger a ellos», sentenció.