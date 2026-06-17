Inflación aumentó 6,77% durante mayo: ¿Cuáles son las ciudades más caras y qué rubros subieron?, según Cedice

El equipo del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad aseguró que durante el mes de mayo la inflación en el país se disparó un 6,77% en bolívares, pero registró una caída de 1,89% en dólares.

«Considerando la importancia de la dolarización de facto, el inflaciómetro ofrece a la sociedad un análisis de la variación de precios tanto en términos de dólares americanos como de moneda nacional para apoyar el análisis en la toma de decisiones económicas. Dada la heterogénea dinámica en el territorio nacional, la muestra del inflaciómetro incluye datos de tres ciudades del país: Caracas, Valencia y Maracaibo», explicó el organismo.

El costo promedio de la Cesta Cedice alcanzó la cifra de 509.376,1 bolívares, lo que equivale a 958,96 dólares. En cuanto a la variación mensual, mientras que en bolívares se registró un incremento del 6,77%, en dólares se evidenció una disminución o deflación del -1,89%.

Con respecto a la variación interanual (el acumulado de los últimos doce meses), sigue habiendo un incremento severo en cuanto a la inflación en bolívares 676,35%, mientras que el aumento de los precios en dólares fue del 52,96%.

INFLACIÓN POR CIUDAD

Maracaibo se posicionó como la ciudad con el costo más alto en bolívares , registrando Bs. 533.702,44 o en $988,31 si se paga en dólares. Le sigue muy de cerca la ciudad de Valencia, donde la cesta se ubicó en Bs. 531.799,58, aunque superó a las demás ciudades en cuanto a los precios en divisas, alcanzando los $1.027,04. Por último, Caracas se mantuvo como la ciudad con el costo de vida más bajo dentro de la muestra, con una cesta de Bs. 462.626,41 Bs o $861,54.

Durante el mes de mayo, Maracaibo lideró el alza de precios en moneda bolívares con un incremento del 8,21%.

No obstante, registró la mayor caída de precios en divisas con un -2,85%. En Valencia, los precios en bolívares aumentaron un 6,52%, mientras que en dólares retrocedieron un -0,29%.

En el caso de Caracas, la variación mensual en bolívares fue la más baja con un 5,44%, acompañada de una reducción en dólares del -2,64%.

LOS RUBROS

Variación de precios por rubros en mayo 2026: