Inesperado encuentro: El video viral del Grinch apareciendo de sorpresa en la Cota Mil, así reaccionó Santa

Durante la tradicional aparición del Santa de la Cota Mil, el ambiente festivo tuvo un repentino cambio de 180 grados, luego de que al lugar se hiciera presente un personaje caracterizado como el Grinch.

«Se puso tensa la cosa en la Cota Mil con la llegada repentina del Grinch. Santa le pidió que se fuera», reseñó el reportero Robert Lobo a través de sus redes sociales.

En el video se puede ver como el Grinch llega con su particular estilo de rechazo a la Navidad, mientras que el Santa le hace señas de «no» con la mano.

LEA TAMBIÉN: INVESTIGARÁN DENUNCIA DE ADULTA MAYOR QUIEN FUE LA VOZ DE FAMOSO COMERCIAL DE LIMPIADOR DE POCETAS

En el video se puede ver, además, que el Grinch no arribó solo a la avenida Boyacá, sino que lo acompañaba una jovencita que interpretaba a Cindy Lou Who, la niña que protagoniza la misma película en la que sale el personaje anti navideño.

Se puso tensa la cosa en la Cota Mil con la llegada repentina del Grinch.

Santa le pidió que se fuera #feliznavidad pic.twitter.com/CkAVB7t0qT — Robert Lobo (@RobertLobo_) December 1, 2025

Mientras ocurre todo esto, las personas se organizaron en largas colas para poder tomarse fotos con ambos personajes, sin obstaculizar el tránsito.

Desde tempranas horas de la mañana, el Santa de la Cota mil le dio la bienvenida a la Navidad a las personas que pasaban por el lugar. De igual forma, se tomó fotos con todos los que se acercaron a saludarlo.