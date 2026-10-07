Industria de alimentos manifestó «preocupación» por crisis eléctrica: «Las circunstancias son muy críticas»

La industria de alimentos venezolana se ha visto afectada por la crisis eléctrica que azota a la mayor parte del país. Desde el gremio, alertan sobre las consecuencias al sector y piden a las autoridades una reforma legal.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Juvenal Arveláez, habló en el programa A Tiempo y reconoció que el gremio «ve con preocupación» la situación que vive el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

«Nosotros tenemos plantas que son de emergencia, pero las circunstancias que rodean hoy al país que son muy críticas. Requieren combustible, diésel, gas, y hay circunstancias que hemos tenido que atravesar», explicó Arveláez.

La industria espera que la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico sea aprobada y se abra la puerta a la inversión privada. Además, afirmó que no se debe abordar solo la generación, sino la «distribución, la transformación y también la comercialización».

PRESENTE DE LA INDUSTRIA

A pesar de la crisis eléctrica, la industria aseguró que «está cumpliendo con la seguridad alimentaria». En ese sentido, destacó que hay diversidad de productos en los anaqueles de los supermercados del país.

«Más allá de eso, también trascendemos la frontera y hemos logrado penetrar mercados exigentes con nuestros productos», dijo. La industria nacional ha logrado extenderse hasta Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Florida (Estados Unidos) y partes de Europa.

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Ante los cambios que viven en el país, Arveláez consideró positivo la reincorporación al sistema financiero internacional. Esta medida abre la puerta a mayor accesibilidad a financiamiento e inversiones.

La industria alimentaria no ve con malos ojos que empresas internacionales produzcan en el país. Arveláez subrayó que el gremio no tiene problemas con la competitividad, «siempre y cuando sea en igualdad de condiciones».