¿Cuándo se podría dar la renovación del TSJ? Esto dijo el diputado Luis Florido

El diputado Luis Florido, miembro de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, reveló este martes nuevos detalles sobre el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Florido concedió una entrevista al programa Primera Página y fue consultado sobre a designación de los magistrados del TSJ. Según el parlamentario, el país podría conocer a quienes encabezarán el Poder Judicial en apenas unas semanas.

«Yo creo que nosotros podríamos tener un nuevo TSJ a final de noviembre o principio de diciembre de este mismo año. Es decir, todos tenemos un compromiso enorme con el país», dijo Florido.

NO ES SOLO EL TSJ

Igualmente, Florido sostuvo que la renovación del TSJ no basta por sí sola para abordar la situación del Poder Judicial en el país. En tal sentido, sostuvo que este proceso debe ir de la mano a una reforma de todo el sistema judicial del país.

«Evidentemente, será un ejemplo de lo que viene para la justicia en este país, que volver a ser una justicia que le responda a todos», añadió Florido.

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Por otra parte, Florido instó a la directiva de la Asamblea Nacional a priorizar la segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que, a su juicio, podría ayudar a hacer frente a la crisis del sector.

Florido apuntó que el sector eléctrico se debe abrir a la inversión privada, abriendo la puerta a la llegada de empresas o multinacionales. «Tenemos que hacer una gran reforma en esa ley que ya está planteada, en segunda discusión, aprobarla», apuntó.