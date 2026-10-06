Indignación en redes: Lanzaron mezcla de desechos a empleado de famosa cadena de farmacias «por un reto de Tik Tok»

Una desagradable escena se vivió en la noche del lunes en un local de una famosa cadena de farmacias en Caracas, cuando un joven hizo un ‘reto viral’ de TikTok y arrojó desperdicios humanos y otros líquidos sobre un empleado.

Los hechos se dieron durante la noche en un local de la cadena Farmatodo en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda. El video se viralizó en redes sociales y cuenta con decenas de miles de reproducciones.

En las imágenes se puede observar que un grupo de jóvenes fue al local y uno de ellos arrojó un balde lleno de orina y otros líquidos desagradables hacia un empleado del local. Toda la secuencia fue transmitida en vivo desde TikTok.

Una vez cumplieron el insólito ‘reto’, los jóvenes corrieron fuera del local y abordaron un vehículo que los esperaba en la calle. Luego habrían huido a toda velocidad del lugar. Se desconoce su paradero.

INDIGNACIÓN POR EL RETO

Durante la misma transmisión, el joven relató que tomó un tobo de 20 litros de capacidad y llenó hasta la mitad. Después mezcló cuatro huevos, medio litro de aceite, orina, harina, desengrasante y agua de poceta.

Lo ocurrido generó gran indignación en redes sociales y cientos de internautas condenaron el accionar de los jóvenes en el local. Incluso, algunos solicitaron a las autoridades abrir una investigación al respecto.

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Hasta el momento, Farmatodo no se ha pronunciado sobre el incidente, al igual que las autoridades policiales. Se desconoce la identidad del joven que se ve en el video o de sus acompañantes.