EN VIDEOS: Incendio en la refinería Cardón fue controlado pero generó caos en la zona

Un incendio ocurrió este martes en la refinería Cardón, en la península de Paraguaná del estado Falcón, y las imágenes se viralizaron en redes sociales. Las llamas fueron controladas por los organismos de emergencias.

Vecinos captaron imágenes en las que se puede apreciar el incendio en la refinería y una gran columna de humo extendiéndose por los cielos de la península. También se puede ver a organismos de seguridad restringiendo el paso hacia el lugar.

Organismos de emergencias se desplegaron en la refinería, las operaciones se paralizaron temporalmente y el personal fue evacuado. Una fuente aseguró que el incendio fue controlado, aunque no hay mayores detalles.

#AHORA | Usuarios en redes sociales reportan un incendio en la refinería Cardón, en Punto Fijo, estado Falcón. Hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades. Videos: cortesía https://t.co/aGx0PNOH3Y — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 6, 2026



De inmediato se desató una gran llamarada que se podía observar desde distintos puntos de la ciudad de Punto Fijo. Aparentemente, la instalación estaba detenida, incluyendo sus calderas, lo que facilitó que el incendio no se extendiera.

CAUSA DEL INCENDIO CONTROLADO

Los hechos se dieron en la tarde de este martes en una de las unidades de la refinería. Según dijeron dos fuentes a la agencia de noticias Reuters, el incendio inició por la apertura de una línea de gas de una unidad de producir gasóleo.

Hasta el momento, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no se ha pronunciado sobre el siniestro. Aunque no se ha publicado balance de daños o víctimas, todavía no hay reportes de fallecidos o lesionados en el incendio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BENEFICIARÁ SEIS ESTADOS: INICIÓ INSTALACIÓN DE AUTOTRANSFORMADOR EN LA SUBESTACIÓN PLANTA CENTRO

Cardón forma parte del Centro de Refinación de Paraguaná, uno de los mayores complejos del sector en Venezuela. En total, la instalación tiene la capacidad de producir 955.000 barriles de crudo por día.

El incendio ocurrió en un momento crucial para la industria de hidrocarburos del país. Las autoridades buscan atraer inversiones extranjeras y se avanza en la firma de acuerdos y memorandos con distintas empresas del sector.