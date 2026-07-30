Incendio en el CCCT: revelan qué local se quemó y reportan cinco personas afectadas por inhalación de humo

Cinco personas resultaron afectadas por inhalación de monóxido de carbono (humo) este jueves, 30 de julio, cuando un incendio se desató en un local del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en el este de Caracas.

El fuego se originó en el segundo nivel del recinto, en un local donde funciona una feria escolar, y personal médico del municipio Chacao atendió a los afectados en el sitio.

«Queremos aclarar que la situación puntual está completamente controlada», reiteró la administración del CCCT en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, tras confirmar que el incendio fue sofocado.

Asimismo, se informó que efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas lograron extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros locales del centro comercial.

El equipo de Mercadeo y Comunicaciones del CCCT destacó que la brigada interna del edificio actuó con rapidez y coordinó su respuesta con las autoridades locales.

Como medida preventiva, la directiva del centro comercial mantendrá restringido el tránsito peatonal por el área afectada hasta que el humo se disipara por completo.

Subrayaron, que la restricción, buscaba evitar nuevas exposiciones mientras se completa la ventilación del espacio.

Hasta el momento, los organismos de seguridad no han determinado las causas que originaron el incendio. Las autoridades continúan las labores de verificación en el lugar para establecer el origen del fuego y también de refrescamiento.