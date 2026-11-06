Inameh reveló la lista de estados dónde se esperan lluvias para este 6-Nov

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este viernes, 6 de noviembre, se esperan lluvias en varias zonas del país, aunque no incluyó a Caracas entre los estados mencionados.

Venezuela permanece con nubosidad fragmentada y algunas áreas despejadas. Además, se observan mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos, especialmente sectores de Bolívar, Amazonas, oeste de Anzoátegui, este de Guárico, el este de Miranda y partes del Zulia. También se registran lluvias o lloviznas dispersas en Lara y los Andes», dijo el organismo en su reporte diario

«El resto del país permanecerá con cielos parcialmente nublados», añadieron en sus redes sociales con respecto al pronóstico de la mañana.

Además destacaron que el clima seguirá empeorando a finales del día. «En horas de la tarde y noche se presentarán zonas nubladas productoras de lluvias o chubascos y actividad eléctrica en áreas de Bolívar, Amazonas, Nor-oriente, centro-norte costero, regiones llaneras, Andes y Zulia», en este sentido precisó que serán especialmente intensas a finales de la tarde e inicios de la noche.

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Con respecto a las temperaturas, no precisaron por cada estado en su informe. Por el contrario solo señalaron dónde serán los máximos y mínimos para este viernes. «En cuanto a las temperaturas se esperan unas mínimas de 7 grados en montañas de Mérida y máximas cercanas a los 39 grados en la Guayana Esequiba y Bolívar».

En cuanto al mar, destacaron que permanecerá en calma en todo el país. «Oleaje oscilando entre un metro y 1.5 metros de altura en toda la línea costera del país».

Finalmente, aclararon que las lluvias que se están registrando son las habituales por la temporada. «Actualmente no hay ondas tropicales activas».