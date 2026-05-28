Inameh revela cuándo llegará la onda tropical 7 al país, y se mantiene alerta por lluvias en varias regiones

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este jueves sobre la llegada de la onda tropical 7 para mediados de la próxima semana, alertando sobre precipitaciones variables en el oriente del país.

El organismo emitió un informe de seguimiento de estos fenómenos durante su paso por el océano Atlántico. En la imagen difundida por el Inameh se aprecia que la onda tropical 7 se desplaza hacia el oriente del territorio venezolano.

La onda tropical tiene una velocidad de 14 kilómetros por hora y está ubicada en el océano Atlántico central tropical. «Se estima su llegada para el martes, 2 de junio, o el miércoles», indicó el Inameh.

Esta onda tropical ingresaría al territorio venezolano por el estado Guayana Esequiba a mediados de la próxima semana. Sin embargo, todavía no hay suficientes datos para determinar la magnitud de su impacto.

ONDA TROPICAL 6

Por otra parte, el Inameh recordó que la onda tropical 6 ya se encuentra sobre el territorio venezolano. Aunque su llegada estaba pronosticada para el viernes o el sábado, ya pasó sobre la Guayana Esequiba.

«Está interactuando con la actividad de la zona de convergencia intertropical; ambos sistemas son reforzados por divergencia de viento en la alta troposfera», detalló el Inameh en el reporte de la gestión de riesgo.

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El paso de la onda tropical generarán «abundante nubosidad, precipitaciones, algunas acompañadas de actividades eléctricas». En primera instancia, los estados afectados serán Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas y el nororiente en general.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó en Venezolana de Televisión (VTV).