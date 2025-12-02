Venezuela

Inac autorizó el ingreso de aviones de EEUU al país para reanudar vuelos de repatriación

Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Llegó nuevo vuelo con más de 200 venezolanos deportados por EEUU, 17 de ellos menores de edad
Foto: @minjusticia_ve

La Autoridad Aeronáutica de Venezuela informó este martes que recibió la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país.

En ese sentido, indicó que se autorizó el ingreso a espacio aéreo venezolano de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines.

Asimismo, acotó que este avión cubre la ruta Phoenix, Arizona – Maiquetía. «Con número de vuelo EAL8280/8281, en la aeronave B777-200, matrícula N771KW (principal), N825KW (alterna)», señaló el Inac en un comunicado.

Destacó que estos aviones aterrizarán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, «como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense».

«Esta autorización ha sido emitida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes internacionales aviación civil», apuntó.

Asimismo, el Inac reiteró que la repatriación de los venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria, continuará.

VUELOS A VENEZUELA 

La situación en los aeropuertos en el país inició el pasado 24 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta instando a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela por riesgos de seguridad en su espacio aéreo.

Desde entonces, una gran cantidad de aerolíneas han suspendido sus vuelos.

Ante esta situación, Maduro anunció un «plan especial» para repatriar a los ciudadanos atrapados en el exterior, aunque sin dar mayores detalles.

