INAC desmiente reactivación de la ruta Caracas – Madrid

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) desmintió este miércoles la reactivación de la ruta entre Caracas y Madrid, capital de España, luego de que informaciones indicaran el restablecimiento de estos vuelos.

Algunos medios indicaron que aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra retomarían los vuelos entre ambas ciudades. Aparentemente, la ruta volvería el 1 de febrero, luego de más de dos meses de suspensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Una vez se viralizó esta información, el INAC salió del paso y negó estas informaciones. El organismo aeronáutico subrayó que «dicha noticia es falsa».

«El INAC continúa trabajando en el cumplimiento de las normativas internacionales y en la supervisión de las operaciones aéreas, garantizando la seguridad y la normalidad en el sector», informó el organismo.

VUELOS A MADRID

La ruta directa entre ambas capitales se encuentra suspendida desde mediados de diciembre. Las autoridades españolas alertaron que no había condiciones de seguridad para realizar los vuelos.

La información sobre el supuesto restablecimiento de los vuelos proviene de la agencia de viajes Candes Travel. De acuerdo a una publicación de la semana pasada, las aerolíneas mencionadas tenían programada la reactivación para el 1 de febrero.

Mientras tanto, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) mantiene una recomendación de volar hacia Caracas y el sur del Caribe. Esta alerta se extiende hasta el 31 de enero.

El INAC suspendió las licencias de Iberia, Air Europa y Plus Ultra luego de estas las aerolíneas suspendieron los vuelos con Caracas. Otras aerolíneas también se vieron afectadas por esta medida al cumplir las recomendaciones de no volar sobre Venezuela.