Presidenta del Colegio de Enfermería respondió a Delcy Rodríguez y exige mejoras salariales para el sector salud

La presidenta del Colegio de Enfermería, Ana Rosario Contreras, aclaró este miércoles cuáles son las prioridades para la mejora del sector salud, a la vez que exigió el aumento de los salarios de trabajadores del sistema.

Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que los ingresos petroleros se destinarán en la recuperación del sistema de salud. Pocas horas después, Contreras respondió a la mandataria.

La gremialista reconoció que es de suma importancia invertir en las instalaciones del sector salud. Sin embargo, Contreras subrayó que también debe ser una prioridad la mejora de las condiciones salariales.

Además de la recuperación de la infraestructura y equipamiento el Sector Salud urgentemente amerita mejorar los ingresos de sus trabajadores, cuyo déficit está en niveles muy críticos.

Si se quiere detener la migración laboral hay que decretar aumento salarial suficiente. https://t.co/0k72rWTuGE — Ana Rosario Contreras (@Sharo1412) January 14, 2026



«Además de la recuperación de la infraestructura y equipamiento el sector salud urgentemente amerita mejorar los ingresos de sus trabajadores, cuyo déficit está en niveles muy críticos», detalló Contreras en su cuenta de X (Twitter).

CONTRERAS ALERTA DE LOS SUELDOS

La gremialista detalló que las autoridades deben mejorar los sueldos para «detener la migración laboral». «Hay que decretar aumento salarial suficiente», sentenció Contreras en la publicación.

Esta no es la primera vez en que Contreras exige mejoras salariales. El martes, recordó que el sueldo base mensual de un enfermero es de 245 bolívares, menos de un dólar, de acuerdo a la tasa oficial de este miércoles.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ DICE QUE RENTA PETROLERA SERÁ DESTINADA AL SISTEMA DE SALUD DEL PAÍS

«Se hace urgente mejorar los sueldos de los trabajadores, sin talento humano no hay activación económica, salud o educación», apuntó Contreras, quien también exigió la pronta liberación de los presos políticos.