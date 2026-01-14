Venezuela

Presidenta del Colegio de Enfermería respondió a Delcy Rodríguez y exige mejoras salariales para el sector salud

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
La presidenta del Colegio de Enfermería, Ana Rosario Contreras, aclaró este miércoles cuáles son las prioridades para la mejora del sector salud, a la vez que exigió el aumento de los salarios de trabajadores del sistema.

Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que los ingresos petroleros se destinarán en la recuperación del sistema de salud. Pocas horas después, Contreras respondió a la mandataria.

velocidad
Anuncian nuevas medidas de tránsito dirigidas a las gandolas, este será el límite de velocidad
Maduro liberó a 6 estadounidenses detenidos tras reunión con enviado de Trump
¡Confirmado! Regresarán los cruceros a Venezuela

La gremialista reconoció que es de suma importancia invertir en las instalaciones del sector salud. Sin embargo, Contreras subrayó que también debe ser una prioridad la mejora de las condiciones salariales.


«Además de la recuperación de la infraestructura y equipamiento el sector salud urgentemente amerita mejorar los ingresos de sus trabajadores, cuyo déficit está en niveles muy críticos», detalló Contreras en su cuenta de X (Twitter).

CONTRERAS ALERTA DE LOS SUELDOS

La gremialista detalló que las autoridades deben mejorar los sueldos para «detener la migración laboral». «Hay que decretar aumento salarial suficiente», sentenció Contreras en la publicación.

Esta no es la primera vez en que Contreras exige mejoras salariales. El martes, recordó que el sueldo base mensual de un enfermero es de 245 bolívares, menos de un dólar, de acuerdo a la tasa oficial de este miércoles.

«Se hace urgente mejorar los sueldos de los trabajadores, sin talento humano no hay activación económica, salud o educación», apuntó Contreras, quien también exigió la pronta liberación de los presos políticos.

