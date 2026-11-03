Importante avenida de Caracas será cerrada parcialmente, esta son las fechas y horarios

Las autoridades nacionales anunciaron este martes el cierre parcial de la Avenida Teherán, en el municipio Libertador de Caracas, con el objetivo de realizar obras en distintos puntos de esta importante arteria vial.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó en sus redes sociales sobre las obras en la avenida. Según el comunicado, el tramo afectado es el comprendido entre la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), hasta la Redoma La India.

Las obras se extenderán desde este miércoles, 4 de noviembre, hasta el viernes, 6. El cierre de la avenida comenzará a las 7 de la noche y concluirá a las 4 de la madrugada.

El cierre temporal de la avenida se vio «motivado a la ejecución de trabajos de demarcación vial horizontal y elevada, orientados a optimizar la seguridad y la infraestructura vial de la zona», indicó el INTT.

VÍAS ALTERNAS A LA AVENIDA

Entre las noches del miércoles y jueves, además de la madrugada del viernes, la avenida permanecerá cerrada. En tal sentido, el INTT pidió usar vías alternas y agradeció la «comprensión, colaboración y máxima precaución de todos los conductores».

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«Se recomienda a los usuarios de esta importante arteria vial tomar las previsiones correspondientes y hacer uso de vías alternativas durante el desarrollo de las labores», concluyó el INTT.

El Ministerio de Transporte también ha realizado obras de mantenimiento en Caracas en los últimos meses. Durante septiembre, cerró dos tramos de la Avenida Boyacá, mejor conocida como la Cota Mil.