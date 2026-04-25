IMPACTANTES VIDEOS: Alerta máxima en Lara tras fuertes lluvias, varias poblaciones quedaron incomunicadas

Habitantes del estado Lara se mantienen en situación de máxima alerta debido al incremento drástico del caudal en diversas quebradas y zonas de paso del municipio Morán, a causa de las persistentes lluvias que han caído desde el viernes en la entidad, que han dejado a varias poblaciones incomunicadas por el colapso de las vías.

Las constantes precipitaciones provocaron incluso que el agua ganara una fuerza inusual, transformando el paisaje urbano y rural de la entidad en pocas horas.

Así se encuentra la Quebrada del Vino en el estado Lara, los rayos del sol que golpean perpendicularmente no se han visto en este último mes. pic.twitter.com/yjrZA67jq6 — Carlos Silva (@kartuxs) April 25, 2026

La potencia de las corrientes se intensificó considerablemente al caer la tarde del viernes en la entidad crepuscular. Incluso, la corriente arrastró grandes volúmenes de vegetación, sedimentos y escombros, según confirmaron testigos presenciales que observaron el avance del lodo y los restos vegetales por las vías.

Medios locales señalaron que los sectores de Hato Arriba, Cujizal, Yerbabuena y Barbacoas sufrieron los golpes más fuertes de las lluvias durante el transcurso de la jornada. Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo la corriente cubrió por completo extensas áreas de siembra y caminos vecinales, afectando el tránsito en la zona productiva.

Los agricultores del municipio Moran (El Tocuyo) estado Lara, están sufriendo las embestidas de la naturaleza, no son los rayos solares, es la lluvia perpendicular. pic.twitter.com/SQTlK5R1nI — Carlos Silva (@kartuxs) April 25, 2026

PREOCUPACIÓN EN HABITANTES DE LARA POR LAS LLUVIAS

Los habitantes de la región manifestaron su profunda preocupación debido a que el flujo de agua no muestra señales de disminución mientras continúan las lluvias. El nivel hídrico ya superó ampliamente los registros observados al inicio del día, lo que amenaza la estabilidad de las tierras y los cultivos de los agricultores.

Así se encuentra la Quebrada del Vino en el estado Lara, los rayos del sol que golpean perpendicularmente no se han visto en este último mes. pic.twitter.com/yjrZA67jq6 — Carlos Silva (@kartuxs) April 25, 2026

Ante la magnitud de la emergencia en el eje Barbacoas-Hato Arriba, las autoridades hicieron un llamado urgente a todas las comunidades locales. Asimismo, pidieron a los ciudadanos evitar estrictamente el cruce de quebradas y mantenerse alejados de las riberas para prevenir tragedias personales por la fuerza del agua.

De igual forma, se instó a los organismos de Protección Civil y a las autoridades competentes a ejecutar una evaluación de los daños en las comunidades afectadas de Lara. El objetivo es atender a las familias damnificadas y monitorear los puntos críticos donde la infraestructura vial y agrícola corre el riesgo de verse comprometida.