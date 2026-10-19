El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Jesús González de Zárate, pidió que haya «tolerancia, respeto y reconciliación» durante el diálogo que avanza entre distintos sectores del país.

González se pronunció durante la Asamblea Ordinaria Plenaria de la CEV, que comenzó este lunes en Caracas. Durante su alocución, pidió un «clima de tolerancia, respeto, reconocimiento de todos y reconciliación» para el diálogo.

«Todos estamos llamados a construir la Venezuela que necesitamos, que es una Venezuela de justicia, de verdad, de libertad, de paz, de fraternidad, de solidaridad que nuestro pueblo hoy lo anhela», acotó González, de acuerdo a Unión Radio.

El monseñor sostuvo que el diálogo es crucial para avanzar en la transformación que requiere Venezuela. «Es necesario también salir de una actitud de retaliación, de venganza o de separación», apuntó.

«Es fundamental que todos los venezolanos nos reconozcamos y nos sintamos copartícipe del proceso de transformación que necesita nuestra Venezuela», explicó González.

ROL DE LA IGLESIA

Por otra parte, González consideró que la Iglesia Católica también juega un rol en esta nueva etapa del país. En tal sentido, subrayó que el servicio de la institución está orientado para todos los venezolanos «sin distinción».

González consideró que las autoridades deben abordar varios problemas, pero señaló uno en particular. «La situación de pobreza, de precariedad, de necesidad de los más pobres que son los más afectados por las crisis», aseveró.

De igual forma, señaló la situación de los migrantes e insistió que «no los debemos olvidar nunca». También destacó las «cosas buenas» que hacen los venezolanos en el extranjero y su deseo de reencontrarse con sus seres queridos.

Las declaraciones de González se dieron en el marco de la Asamblea de la CEV, que se lleva a cabo en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Las actividades se extenderán hasta el viernes, 23 de octubre.