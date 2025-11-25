Venezuela

IATA: Líneas aéreas que suspendieron vuelos al país son las que perderían derecho de tráfico

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Maiquetía Venezuela
EFE/ Miguel Gutiérrez

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba a 300 líneas aéreas de todo el mundo, aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.

La orden de retomar los vuelos en un plazo máximo de 48 horas, de la que la propia IATA informó el lunes, «afecta principalmente a las compañías que ya habían anunciado la suspensión temporal», subrayó la asociación de aerolíneas consultada por EFE.

Entre las líneas que han suspendido sus vuelos, después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como las compañías TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL, todas ellas miembros de IATA.

«Subrayamos que las aerolíneas miembros mantienen el compromiso de restablecer operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan», afirmó un responsable de prensa de la asociación.

En la víspera, IATA advirtió a las autoridades de Venezuela de que la orden dada a las aerolíneas podría reducir aún más la conectividad hacia el país. Y que ya es baja en comparación con otros de la región.

Enfatizó que las suspensiones de vuelos son «medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves».

EFE
