Van 22 vuelos cancelados: Gobierno de Maduro y aerolíneas se reunieron para garantizar las operaciones

Autoridades del gobierno de Nicolás Maduro sostuvieron una reunión con representantes de las aerolíneas luego de la suspensión de varios vuelos internacionales.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones para garantizar la continuidad y normalidad del transporte aéreo en el país.

«Tuvimos un importante encuentro con los presidentes y representantes de las líneas aéreas nacionales e internacionales que operan en nuestro país, junto a la Autoridad Aeronáutica, en aras de seguir garantizando la conexión de Venezuela con otros destinos del mundo, de una forma rápida, segura y eficiente», indicó el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

Asimismo, acotó que en la reunión se les brindó soluciones a los desafíos que se presentan en el sector.

«Quienes asistieron manifestaron su optimismo, y destacaron su compromiso con los pasajeros, para velar por la total normalidad de las operaciones con los altos estándares de calidad y seguridad que caracterizan a la aeronáutica civil venezolana», comentó en sus redes.

Orlan Viloria, presidente de Laser Airlines, señaló que las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad. Ante esto, manifestó que esperan retomar la normalidad de sus vuelos a Bogotá, Curazao y Madrid este jueves.

Por su parte, Boris Serrano, presidente de Estelar, confirmó que la aerolínea continúa sus vuelos sin problemas. Por lo que resaltó que tienen un vuelo a Panamá programado para este martes y la reprogramación del vuelo a Madrid próximamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ramón Celestino Velásquez Araguayán (@rvaraguayan)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IATA PIDE «MAYOR CLARIDAD» PARA PODER EVALUAR LA SEGURIDAD EN EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

Mientras, el representante de LATAM Airlines, Gamal Kabchi, aseguró que todas las aerolíneas están monitoreando la situación y buscando soluciones para mantener sus vuelos. «LATAM seguirá estando comprometido en Venezuela así como los últimos 50 años», dijo.

Además, Miguel Araujo, representante de TAP Air Portugal, reiteró su intención de seguir confiando y apoyando a Venezuela en sus operaciones.

De acuerdo a lo reseñado por EFE, al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados desde el pasado sábado.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) apuntó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) habría ordenado a las aerolíneas que retomen sus operaciones en un plazo de 48 horas bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico.

LA ORDEN DE MADURO

Nicolás Maduro le pidió a Velásquez Araguayán garantizar la aplicación de la ley. .

«El que se coma la luz, hay leyes. El que entendió, entendió. Ministro Velásquez, ya sabe, es con usted. Ministro de Transporte: el que se coma la luz, la ley», manifestó en su programa ‘Con Maduro+’.

Vale recordar que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».