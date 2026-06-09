Hub aéreo, vuelos internacionales y nuevas rutas: Las ventajas de lograr «Categoría 1» en aeropuertos venezolanos

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y las autoridades venezolanas avanzan en las gestiones para que los aeropuertos del país retomen la «Categoría 1», lo que abriría numerosas puertas al sector aéreo y turístico.

Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), explicó a Caraota Digital que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) está gestionando una reunión con la IATA.

En la actualidad, Venezuela está en la Categoría 2, que prohíbe a las líneas aéreas volar a los Estados Unidos utilizando sus propios aviones. Por tanto, las aerolíneas deben hacer rutas con triangulación o usar aeronaves registradas en otros países.

En caso de que Venezuela reciba la certificación de Categoría 1 de los aeropuertos, tendría importantes efectos en el país. Herrera detalló que las aerolíneas venezolanas podrán viajar a Estados Unidos «con tripulación y equipos propios».

«Es un respaldo de cumplimiento de estándares internacionales, es un respaldo que indica que nuestras instalaciones y operación aeroportuaria tiene realmente las condiciones necesarias para poder operar dentro de lo seguro y confiable», expuso Herrera.

A esto se suma que podrían aumentar los vuelos con Venezuela. «Permitirá seguramente la llegada de muchas más aerolíneas, el ingreso de muchos más destinos dentro del mapa de conectividad y de mayor cantidad de frecuencias», indicó.

El viceministro de Transporte Aéreo, Sergio Silvio afirmó la semana pasada que Venezuela con 160 frecuencias internacionales con 13 destinos. A esto se suman unas 269 frecuencias en aerolíneas nacionales.

VENEZUELA, ¿EL HUB DE LA REGIÓN?

Durante la Asamblea General de la IAT, se «estuvo hablando muchísimo sobre Venezuela» y el posible retorno a la Categoría 1. Esto abre la «posibilidad de constituirse en una especie de hub (aéreo) nuevamente, como en algún momento fue».

Herrera agregó que Venezuela cuenta con «ventajas competitivas», como la geografía o la ubicación. En tal sentido, si obtiene la certificación se consiguen beneficios para «las líneas aéreas interesadas en venir a Venezuela»

Igualmente, la especialista subrayó que «se necesita muchísima estabilidad, seguridad jurídica, revisión de las regulaciones y condiciones para que pueda existir la confianza» de las aerolíneas y establecer vuelos con el país.

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Ante este escenario, Herrera reconoció que las expectativas para el segundo semestre del año son «bastante positivas», al incorporarse los vuelos desde Houston, Qatar y México con Maiquetía, además de la ruta entre Bogotá y Maracaibo.

«Hay muchos anuncios para el siguiente semestre y, por supuesto, que la apertura o el cambio de Categoría 2 a Categoría 1 también sería un indicio importante para ser observado por muchas aerolíneas», concluyó Herrera.

Tras la suspensión de la mayoría de las frecuencias en diciembre, aerolíneas han reanudado o establecido vuelos con Venezuela. Durante los próximos meses se podrían sumar aún más rutas.