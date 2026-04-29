Hoteles ven positivo el interés de cadenas internacionales en el país, pero piden «reglas claras»

El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, afirmó que desde el sector ven positivamente el creciente interés de las cadenas internacionales en establecerse en el país.

Vieira sostuvo una entrevista en el programa 2 + 2 de Unión Radio. Tomando en cuenta el aumento de vuelos internacionales y el potencial turístico del país, el gremialista sostuvo que la demanda hotelera presenta cierta recuperación.

Desde el sector esperan que los activos hoteleros se puedan revalorizar ante las hipotéticas inversiones extranjeras. Sin embargo, Vieira subrayó que una mejora palpable y unos resultados verdaderos pasan por varios factores.

Para el gremialista, las autoridades deben establecer «reglas claras y confianza sostenida para todo aquel inversionista, para toda aquella marca que quiera venir o volver a participar en este mercado».

VIEIRA SEÑALA LA COMPETENCIA

El especialista explicó que las autoridades deben brindar condiciones para cumplir las expectativas del sector hotelero. Así pues, se podrá atraer inversión y compartir con destinos regionales, como República Dominicana o Aruba.

«Nos vamos a encontrar con un modelo de negocio que está saturado, donde existe una ocupación promedio del entre 75 % y 80 % mientras que para Venezuela este es un mercado emergente donde hemos tenido una ocupación (…) que está entre el 30% y el 35%», detalló Vieira.

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De acuerdo a las cifras del Fenahoven, hubo unos tres millones de turistas en el país el año pasado. Con los cambios de los últimos meses y las nuevas conexiones aéreas, Vieira espera que este 2026 haya una mayor afluencia.

Por otra parte, Vieira subrayó que la mayor tasa de ocupación está en Caracas, superior al 50%. Sin embargo, aclaró que esta es una realidad que viven las instalaciones más grandes, puesto que en los hoteles pequeños «es mucho menor».