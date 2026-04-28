¿Podrían reactivarse los créditos inmobiliarios en el país? Lo que reveló un experto

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Gerónimo, señaló que con la reactivación económica que está teniendo el país y con las nuevas relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían empezar a incrementarse los créditos en este sector.

Preguntado sobre un escenario en el que los bancos ofrezcan estos créditos, mostró su optimismo. «No estamos tan lejos porque gracias a Dios se liberaron unos fondos importantes del Fondo Monetario Internacional. Eso podría darle un respiro a la banca y podría otorgar créditos hipotecarios, primero de base, digamos de lo más necesario para una persona, su carro, línea blanca, línea marrón», dijo durante una entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

«Pero adicionalmente, vamos al crédito grueso, el crédito que necesita una familia de jóvenes que se quiere quedar en el país y necesita ese financiamiento hipotecario para poder comprar su vivienda. Eso tiene que volver a pasar», acotó.

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No obstante, insistió en que se requieren reformas a las leyes relacionadas al arrendamiento, la estafa inmobiliaria y el financiamiento. En este sentido, explicó que ya hay propuestas del sector y mesas de diálogos en la Asamblea Nacional.

«Hay una gran cantidad de inmuebles que fueron comprados en su oportunidad por grandes familias o por personas que se estaban jubilando y pretendían alquilarlo para tener un pequeño ahorrito de ingreso, pero no se siente cómodo, no se siente seguro», consideró.

EL MERCADO SIGUE SIN ESTABILIZACIÓN

Por otra parte, el experto señaló que el mercado sigue sin estabilizarse con respecto a la oferta y demanda. En este sentido, recordó que a comienzos de año muchos vendedores aumentaron el precio en un 30 o 40% debido a las altas expectativas que se tenían, pero dicho crecimiento no se ha dado hasta ahora.

«Estamos esperando que toda esa alta marea llegue a una nivelación, a un feliz término para poder seguir haciendo las comercializaciones», acotó.

En esta línea, comentó que actualmente no es el mejor momento para vender, si no hay una urgencia. «Si la persona no necesita hacer la venta sería recomendable que aguante. Es preferible que se aguante hasta el segundo semestre del año para que haga las comercializaciones», concluyó.