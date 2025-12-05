Hoteles pierden expectativas para la temporada decembrina por suspensión de vuelos internacionales

El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fanahoven), Alberto Vieira, reconoció que desde el sector han bajado las expectativas de cara a diciembre por la suspensión de vuelos internacionales.

Vieira sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Tras la suspensión de decenas de vuelos internacionales, el gremialista reconoció que esta situación «va a afectar» la ocupación hotelera en los próximos días.

«Nosotros teníamos una expectativa de cerrar el mes de diciembre con un 50% de ocupación nacional, llevábamos acumulado hasta un 32%. Teníamos muy buenas expectativas, sin embargo, dado esta situación no sabemos si lo vamos a poder lograr», dijo Vieira.

Desde el sector turismo había grandes expectativas para las fechas decembrinas, cuando se celebra Navidad y hay un pico en ocupaciones hoteleras. La suspensión de vuelos podría cambiar los planes, aclaró el especialista.

VIEIRA VE LO POSITIVO

Igualmente, Vieira señaló que no todo es negativo en el escenario actual. Ante la caída de las frecuencias aéras internacionales, el sector turístico esperan que las aerolíneas «internamente tengan más frecuencias de vuelos».

«Esto ayuda a la movilidad de los turistas internos. Nosotros teníamos muchos hoteles que para este diciembre, principalmente en zonas como en la región insular, en Margarita, ya habían reportado que habían vendido toda su disponibilidad», expuso Vieira.

El gremialista concluyó que los pasajeros que «vean afectados y no van a poder asistir» a los hoteles, deben comunicarlo previamente. «Cada uno tiene su tipo de política, si bien no pueden llegar a la fecha que hicieron la reserva, el hotel puede conseguir otras opciones», aseveró.