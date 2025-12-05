Venezuela

Hoteles pierden expectativas para la temporada decembrina por suspensión de vuelos internacionales

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fanahoven), Alberto Vieira, reconoció que desde el sector han bajado las expectativas de cara a diciembre por la suspensión de vuelos internacionales.

Contents

Vieira sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Tras la suspensión de decenas de vuelos internacionales, el gremialista reconoció que esta situación «va a afectar» la ocupación hotelera en los próximos días.

Leer Más

Chavismo llamó a consultas a su embajadora en España y así respondió el canciller Albares
Trump propone a Kamala Harris tres debates en septiembre y estas serían las fechas
Más de 120 muertos por accidentes de tránsito en abril en Venezuela, esta fue la principal causa

«Nosotros teníamos una expectativa de cerrar el mes de diciembre con un 50% de ocupación nacional, llevábamos acumulado hasta un 32%. Teníamos muy buenas expectativas, sin embargo, dado esta situación no sabemos si lo vamos a poder lograr», dijo Vieira.

Desde el sector turismo había grandes expectativas para las fechas decembrinas, cuando se celebra Navidad y hay un pico en ocupaciones hoteleras. La suspensión de vuelos podría cambiar los planes, aclaró el especialista.

VIEIRA VE LO POSITIVO

Igualmente, Vieira señaló que no todo es negativo en el escenario actual. Ante la caída de las frecuencias aéras internacionales, el sector turístico esperan que las aerolíneas «internamente tengan más frecuencias de vuelos».

«Esto ayuda a la movilidad de los turistas internos. Nosotros teníamos muchos hoteles que para este diciembre, principalmente en zonas como en la región insular, en Margarita, ya habían reportado que habían vendido toda su disponibilidad», expuso Vieira.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXPERTO REVELÓ ALGUNAS CLAVES PARA LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN 2026

El gremialista concluyó que los pasajeros que «vean afectados y no van a poder asistir» a los hoteles, deben comunicarlo previamente. «Cada uno tiene su tipo de política, si bien no pueden llegar a la fecha que hicieron la reserva, el hotel puede conseguir otras opciones», aseveró.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro: «Si nos toca pasar a la forma de lucha armada, será por la paz»
Venezuela
Estados Unidos confirmó este jueves, 4 de diciembre, un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra una embarcación vinculada al narcotráfico, que dejó cuatro presuntos narcoterroristas muertos.  
Operación Lanza del Sur: EEUU destruyó otra embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro personas murieron
EEUU
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció este jueves, 4 de diciembre, que la validez máxima de los permisos de trabajo para migrantes se reducirá de cinco años a 18 meses, una medida que busca reforzar los controles de seguridad y la verificación de antecedentes.  
Permisos de trabajo a migrantes en EEUU fueron reducidos drásticamente, USCIS refuerza “controles de seguridad”
EEUU