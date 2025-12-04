Experto reveló algunas claves para la economía venezolana en 2026

Los venezolanos se mantienen expectantes al estado de la economía venezolana en el próximo año. Ante esta serie de interrogantes, el economista Asdrúbal Oliveros dejó claro que hay distintas claves a tomar en cuenta.

Oliveros sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski en Unión Radio. Desde un principio, el economista dejó claro que el 2026 estará fuertemente influenciado por la estabilidad política de Venezuela y la dinámica geopolítica.

«El desempeño económico del primer trimestre va a ser muy negativo en términos de inflación, en términos de brecha cambiaria», en caso de que se mantenga el «status quo», según Oliveros.

Por su parte, si se da un «proceso de normalización de la dinámica política», se podría resolver el problema de la brecha cambiaria. Así pues, se podría «vender el crudo en condiciones más normales».

Oliveros aseguró que este escenario es el ideal, puesto que permitiría un flujo de divisas más estable en el mercado venezolano. «Ese respiro económico pasa por lo político», aclaró el especialista.

OLIVEROS ALERTA DE LA INCERTIDUMBRE

El economista detalló que la incertidumbre actual que vive el país genera «consecuencias económicas», lo que limita «la capacidad de las empresas para decidir qué hacer». Además, de acuerdo a Oliveros, esto también afecta a la ciudadanía.

Producto de esta incertidumbre, los venezolanos van a «atrincherarse y protegerse» a «cualquier precio» en el mercado cambiario. Todo esto termina provocando una «presión de demanda que no cesa».

Oliveros agregó que otro aspecto a tomar en cuenta es la «inflación», que ya ha afectado a la economía este 2025. Una vez incrementan los precios, se da una «merma del poder adquisitivo» entre los usuarios.