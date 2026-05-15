¿Hipopótamos de Pablo Escobar llegarán al país? Esto respondieron las autoridades tras la polémica en Colombia

La Fundación Nacional de Parques Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios (Funpzza) desmintió que Venezuela tenga previsto recibir a los hipopótamos de Pablo Escobar después de que Colombia autorizara la eutanasia para controlar a esta especie.

«Se desconoce las declaraciones emitidas por algunas organizaciones no gubernamentales internacionales, que han sido replicadas por algunos medios de comunicación y portales informativos, en relación a supuestos acuerdos y/o propuestas en torno la importación de ejemplares de la especie hipopótamo (Hippopotamus amphibius) procedentes de Colombia, como parte de las estrategias para el control de la sobrepoblación en vida libre que se está presentando en su territorio», indicó.

Asimismo, aseguró que el Ministerio para el Ecosocialismo «es la Autoridad Nacional Ambiental y ente máximo responsable de la gestión de la diversidad biológica, por lo que se constituye en la única instancia mediante la que se gestionan este tipo de actividades».

«Desde Funpzza, se aclara que hasta la fecha no se maneja ningún plan al respecto. Continuamos con nuestro compromiso para el fortalecimiento de los centros de conservación, el bienestar y la conservación de nuestra fauna», señaló.

LOS HIPOPÓTAMOS DE PABLO ESCOBAR

Colombia lleva años debatiendo qué hacer con los casi 200 hipopótamos salvajes que habitan las riberas del río Magdalena, en el centro del país. Esto luego de que cuatro ejemplares de esta especie invasora fueran introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los ochenta.

A mediados de abril, Ministerio de Ambiente colombiano anunció que sacrificaría a 80 de estos animales para frenar una reproducción que, sin medidas de control, podría elevar la población hasta los mil para 2035, según estimaciones de la propia cartera.

La decisión llegó después de que ningún país aceptara recibir a los hipopótamos, según afirmó la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

«La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo. Y en los términos que Colombia exija», afirmó Ambani en un comunicado.

Las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos pone en riesgo los ecosistemas acuáticos. Y en especial a especies nativas como el manatí. Al ser animales territoriales y agresivos, suponen también un riesgo para las comunidades ribereñas, según un informe del Instituto Humboldt de 2022.