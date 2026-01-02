Este es el listado de los presos políticos excarcelados el 1Ene

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) anunció el jueves una serie de excarcelaciones en distintos centros penitenciarios del país y brindó el listado de algunas de las personas que salieron de las cárceles.
De acuerdo a este organismo, las excarcelaciones de presos políticos comenzaron cerca de las 4 de la madrugada del 1 de enero. Los hechos se dieron en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, y en el penal El Rodeo I, en Miranda.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios confirmó en la tarde del jueves que 88 personas que fueron excarceladas. Se trata de personas que resultaron detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024.
A pesar de que las autoridades anunciaron 88 excarcelaciones, Clipp confirmó 55 casos con sus identidades gracias al trabajo de «familiares, amigos, defensores y organizaciones».
LISTADO DE PRESOS EXCARCELADOS
Abraham Cadenas
2.Adolfredo Catarí (Puerto Cabello)
3.Ángel Soto
4.Ángel Viamonte (Bolívar)
5.Anthony Araujo
6.Carlos Alfredo Pérez Meza (Los Teques)
7.Carlos Eduardo Moncayo
8.Clemente Obispo
9.Cleiver González
10.Daniel Chirinos Goyo
11.Deiby Rosales
12.Diego Lizcana
13.Diego Pérez
14.Dilan Herrera
15.Diosman Mejías
16.Edy Parucho
17.Elvin Alfonso Fuentes
18.Emerson Sirit
19.Gabriel Mantilla
20.Gilbert León
21.Ilvin Solano
22.Israel Moisés Crespo Sulbarán (Lara)
23.Jean Carlos Mejías
24.Jean Neuomar Sánchez
25.Jesús Enrique Barreto Juárez
26.Jesús González (Yaracuy)
27.Jesús Orta Hernández
28.Jonathan Estévez
29.Jorge Javier Rodríguez
30.José Ángel Reyes Agüero
31.Juan Carlos Vargas
32.Julio César Montiel
33.Julio Itriago
34.Keiber José Catire Rebolledo (Los Teques)
35.Lauco Díaz
36.Leandro Maita (Anzoátegui)
37.Luis Daniel Muñoz
38.Luis González
39.Luis Marín
40.Luis Osuna
41.Moisés Castro
42.Moisés Tesorero
43.Rafael Crespo (Lara)
44.Ramón López (Yaracuy)
45.Ramses Sequera (Puerto Cabello)
46.Robert Jansasoy (Cabudare, Lara)
47.Robinson Chica (Coro)
48.Rubén Darío Almeida Rosales (Guanare)
49.Santiago Alejandro García Pérez (Carabobo)
50.Wilmer Alexander Sánchez Gudiño (Guanare)
51.Yeferson Molina (Guárico)
52.Yhon Andrys Hernández
53.Yoaldimir Torres Jiménez
54.Yordan Leonardo Moreno
55.Jonathan Guillermo Torres Duque
📢 Actualización sobre excarcelaciones de presos políticos | 1 de enero de 2026
Gracias al trabajo de familiares, amigos, defensores y organizaciones, se ha podido confirmar la excarcelación de al menos 55 presos políticos desde la cárcel de Tocorón (Aragua) y Rodeo I (Miranda),… https://t.co/qscCcYJfHO
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 1, 2026
El 29 de diciembre, el Foro Penal confirmó que otras 60 personas fueron excarceladas el 25 de diciembre y otra más el 27. Igualmente, esta misma organización alertó que todavía hay cientos de presos políticos en las cárceles venezolanas.