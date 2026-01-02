Este es el listado de los presos políticos excarcelados el 1Ene

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) anunció el jueves una serie de excarcelaciones en distintos centros penitenciarios del país y brindó el listado de algunas de las personas que salieron de las cárceles.

De acuerdo a este organismo, las excarcelaciones de presos políticos comenzaron cerca de las 4 de la madrugada del 1 de enero. Los hechos se dieron en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, y en el penal El Rodeo I, en Miranda.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios confirmó en la tarde del jueves que 88 personas que fueron excarceladas. Se trata de personas que resultaron detenidas en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024.

A pesar de que las autoridades anunciaron 88 excarcelaciones, Clipp confirmó 55 casos con sus identidades gracias al trabajo de «familiares, amigos, defensores y organizaciones».

LISTADO DE PRESOS EXCARCELADOS

Abraham Cadenas

2.Adolfredo Catarí (Puerto Cabello)

3.Ángel Soto

4.Ángel Viamonte (Bolívar)

5.Anthony Araujo

6.Carlos Alfredo Pérez Meza (Los Teques)

7.Carlos Eduardo Moncayo

8.Clemente Obispo

9.Cleiver González

10.Daniel Chirinos Goyo

11.Deiby Rosales

12.Diego Lizcana

13.Diego Pérez

14.Dilan Herrera

15.Diosman Mejías

16.Edy Parucho

17.Elvin Alfonso Fuentes

18.Emerson Sirit

19.Gabriel Mantilla

20.Gilbert León

21.Ilvin Solano

22.Israel Moisés Crespo Sulbarán (Lara)

23.Jean Carlos Mejías

24.Jean Neuomar Sánchez

25.Jesús Enrique Barreto Juárez

26.Jesús González (Yaracuy)

27.Jesús Orta Hernández

28.Jonathan Estévez

29.Jorge Javier Rodríguez

30.José Ángel Reyes Agüero

31.Juan Carlos Vargas

32.Julio César Montiel

33.Julio Itriago

34.Keiber José Catire Rebolledo (Los Teques)

35.Lauco Díaz

36.Leandro Maita (Anzoátegui)

37.Luis Daniel Muñoz

38.Luis González

39.Luis Marín

40.Luis Osuna

41.Moisés Castro

42.Moisés Tesorero

43.Rafael Crespo (Lara)

44.Ramón López (Yaracuy)

45.Ramses Sequera (Puerto Cabello)

46.Robert Jansasoy (Cabudare, Lara)

47.Robinson Chica (Coro)

48.Rubén Darío Almeida Rosales (Guanare)

49.Santiago Alejandro García Pérez (Carabobo)

50.Wilmer Alexander Sánchez Gudiño (Guanare)

51.Yeferson Molina (Guárico)

52.Yhon Andrys Hernández

53.Yoaldimir Torres Jiménez

54.Yordan Leonardo Moreno

55.Jonathan Guillermo Torres Duque

📢 Actualización sobre excarcelaciones de presos políticos | 1 de enero de 2026 Gracias al trabajo de familiares, amigos, defensores y organizaciones, se ha podido confirmar la excarcelación de al menos 55 presos políticos desde la cárcel de Tocorón (Aragua) y Rodeo I (Miranda),… https://t.co/qscCcYJfHO — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) January 1, 2026



El 29 de diciembre, el Foro Penal confirmó que otras 60 personas fueron excarceladas el 25 de diciembre y otra más el 27. Igualmente, esta misma organización alertó que todavía hay cientos de presos políticos en las cárceles venezolanas.