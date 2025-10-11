Hija de Edmundo González envió carta a la Conferencia Episcopal Venezolana para hacerle este pedido

Mariana González Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, pidió este sábado a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) apoyo para poder obtener una fe de vida de su esposo, Rafael Tudares, quien está detenido desde el pasado 7 de enero.

«Desde hace 277 días, más de nueve meses, vivimos y sufrimos la desaparición forzada por la detención arbitraria de la que fue víctima mi esposo Rafael el 7 de enero de 2025. No hemos recibido fe de vida ni acceso a comunicación alguna con él y se nos ha impedido absolutamente entregarle medicinas y artículos de higiene personal», expresó en una carta que dirigió a la CEV.

En este sentido, aseguró que su lucha no es ni política ni partidista. «Ni Rafael ni yo incidimos o participamos en la política venezolana. Todos mis esfuerzos durante estos nueve meses han sido esencialmente humanitarios».

«Pido y ruego lo que toda familia pide: saber dónde está, cómo está y que se le garanticen sus derechos como persona, esposo y padre, los derechos mínimos que derivan de la dignidad humana», agregó.

SOLICITÓ ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL

Por esta razón la hija de Edmundo González, pidió a la Iglesia venezolana «acompañamiento pastoral» a la «familia y, de ser posible, una visita o gestión pastoral ante las autoridades que permita constatar la situación de Rafael».

Asimismo, solicitó un pronunciamiento de la CEV «en favor de los derechos a la vida, integridad física y debido proceso de Rafael, exhortando a que se informe su paradero y condición, y a que cese toda forma de incomunicación».

También alertó sobre la necesidad de que su esposo reciba tratamiento médico, se le permita acceder a los artículos básicos, «se garantice su defensa y se respeten las normas nacionales e internacionales humanitarias relativas a la protección de las personas privadas de libertad».

Por último, agradeció de antemano la mediación de la entidad religiosa.»Cuenten con mis oraciones por ustedes y por Venezuela. Yo seguiré confiando en Dios y trabajando, con serenidad y firmeza, por la fe de vida y la libertad plena de mi esposo», sentenció.

El pasado 23 de junio, González Tudares anunció que a su esposo lo pasaron a juicio bajo los cargos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación ilícita, legitimación de capitales y financiamiento:

No obstante, hasta la fecha no se ha confirmado el sitio de su reclusión ni se ha permitido acceso a sus familiares o defensa privada.