María Corina Machado convocó a una oración mundial a pocos días de la canonización de los primeros dos santos venezolanos

Valentín Romero
Valentín Romero
La líder opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, convocó este sábado a una jornada mundial de oración por «la libertad» de Venezuela.

“Queridos venezolanos, hoy sábado 11 de octubre, los venezolanos en todo el mundo nos uniremos en una oración mundial por la libertad, ante la próxima canonización de nuestros queridos santos José Gregorio y la madre Carmen”, instó Machado en un video compartido a través de las redes sociales.

TSJ
TSJ aceptó recurso para investigar retos de TikTok que han provocado la intoxicación de más de 300 personas
Denuncian «detención arbitraria» del hombre que dio hospedaje a María Corina en Táchira
Boric pide respeto a los DDHH y dice que Maduro anunció persecución contra María Corina y Edmundo Gonzaléz

Asimismo, alentó a pedir «que esta ceremonia tan especial, se celebre sin presos polìticos. Más allá de tu fe, de tus creencias, esta es una ocasión que nos une a todos, porque todos queremos justicia, libertad y paz para Venezuela”.

TODOS AL ENCUENTRO EN PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

En este sentido, llamó a activistas, familiares de detenidos, defensores de derechos humanos y a la ciudadanía en general a reunirse en plazas, parques y espacios públicos de distintas ciudades del mundo.

Por último, anunció que en sus redes se colocaría la información de «en qué lugar del mundo y a qué hora» se realizaría esta actividad global.

«Porque tú lo sabes, lo que va a pasar ya está pasando. Seguimos de la mano de Dios hasta el final», sentenció.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: ASÍ REACCIONÓ MARÍA CORINA MACHADO AL ENTERARSE QUE GANÓ EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

La iniciativa se suma a una serie de acciones pacíficas promovidas por María Corina Machado en su campaña por la liberación de los presos políticos y la restauración de la democracia en Venezuela.

Su reciente reconocimiento con el Nobel de la Paz amplifica su voz en la escena internacional, donde ha ido ganando apoyos en sus denuncias contra el gobierno venezolano, al cual acusa de haber irrespetado la soberanía popular expresada en las urnas en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

