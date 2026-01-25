Hidrocapital anunció interrupción del servicio para este 26Ene, sepa cuánto tiempo estará sin agua la Gran Caracas

La empresa estatal Hidrocapital anunció una interrupción del servicio para este lunes 26 de enero, debido a «labores de mantenimiento preventivo» en el sistema Tuy III, por lo que diversas parroquias de la Gran Caracas se quedarán sin agua por un lapso de 24 horas.

En un breve comunicado, la empresa precisó que estos trabajos forman parte de una estrategia para optimizar la red hídrica de la capital.

La parada afectará el suministro de agua potable de manera intermitente en parroquias del Distrito Capital, Miranda y La Guaira. Sin embargo, Hidrocapital no especificó qué comunidades se quedarán sin el servicio.

LA RECOMENDACIÓN DE HIDROCAPITAL POR LA PARADA EN SISTEMA TUY III

La hidrológica capitalina exhortó a todos los ciudadanos a «tomar las medidas de almacenamiento necesarias y a colaborar durante el desarrollo de la jornada». Reiteró que estas acciones buscan «corregir fallas» y asegurar un flujo de agua «más estable» hacia los principales centros urbanos de la región capital.

Aunque esta parada representa la primera de este tipo en 2026, Hidrocapital ha llevado a cabo acciones como estas frecuentemente. La última vez que informó sobre labores similares fue el 23 de junio de 2025, cuando equipos técnicos intervinieron el sistema Tuy II.

Sin embargo, usuarios han denunciado en redes sociales que la empresa hace cortes del suministro del líquido sin hacer anuncios previos.

Hidrocapital reafirmó que estas intervenciones «resultan fundamentales para garantizar un servicio eficiente en los hogares». Por esa razón, acotó que monitorearán el restablecimiento del suministro de agua una vez concluyan los trabajos previstos.