FOTOS: Familiares cumplieron 17 días en vigilia para exigir la liberación de todos los presos políticos

Los familiares de presos políticos cumplieron la noche del sábado 17 días en vigilia para la liberación de cada uno de ellos, a pesar del cansancio y la incertidumbre que reina en torno al proceso de excarcelaciones.

Según el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), para las 11:35 p. m., familiares permanecían en El Rodeo I orando por la liberación de sus seres queridos. Con fotografías y velas en mano, «sostuvieron la esperanza de un pronto reencuentro».

Asimismo, exhibieron camisetas con el nombre de cada privado de libertad para exigir justicia. También se hicieron presentes con pancartas y la bandera de Venezuela.

«Son 17 días pernoctando a las afueras del centro de reclusión, en una jornada marcada por el cansancio y la incertidumbre», indicó. La ONG agregó que la situación se ha visto agravada por la falta de información oficial sobre las excarcelaciones.

«Seguiremos exigiendo que el Estado no prolongue más el sufrimiento de las víctimas y responda con verdad y humanidad».

CORTE DE LUZ A LAS AFUERAS DE TOCORÓN

Por otro lado, desde la cárcel de Tocorón, familiares de presos políticos denunciaron que hubo un corte del servicio eléctrico a las 10:00 p. m. Al mismo tiempo, alertaron sobre el ingreso de varios vehículos al centro de reclusión en medio del apagón.

«Al momento se desconoce lo que está ocurriendo en el lugar. Familiares exigen información de sus seres queridos», demandó Vente Venezuela DDHH al respecto.

El viernes, Delcy Rodríguez aseguró que han sido excarcelados 626 ciudadanos, en el marco de las «liberaciones de presos políticos». Sin embargo, de acuerdo a distintas fuentes, se dieron entre 150 y 163 excarcelaciones.

«Llamo a la reflexión sobre el sistema de justicia y abro las compuertas a todos los sectores venezolanos (…) Pensemos en un sistema de justicia penal alternativo, donde no se penalice la pobreza», acotó Rodríguez.

La presidenta también informó que este lunes tendrá una llamada con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, quien fue declarado persona non grata en Venezuela en julio de 2025. Esto, con el propósito de que verifique la lista de excarcelados.