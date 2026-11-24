Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y líder de la delegación opositora en la mesa de diálogo, aseguró que el proceso de negociación está enrumbado hacia la transición a la democracia.

«Aquí hay un 3 de enero. Nosotros vimos que este es un proceso que no es nada más de la mesa democrática, hay un proceso de cambio en el país. Quienes vieron las fotos y videos de la semana pasada pueden percibir que hay un proceso de cambio, claro, firme, indeclinable hacia un proceso democrático», indicó en conversación con Román Lozinski.

Asimismo, destacó el acompañamiento que están teniendo desde los Estados Unidos. «Marco Rubio decía ‘nosotros los vamos a acompañar a que ustedes tengan un país en democracia, por favor no lo conviertan después en un proceso patas arriba’ y nosotros consideramos que ese camino lo vamos a hacer y que podemos cometer errores, pero que en este caso hay un grupo muy profesional y celebro el trabajo que han hecho mis compañeros que conforman esta mesa de la AN 2015, acompañados con asesores internacionales en los diferentes tópicos de la mesa».

ASPIRACIONES ELECTORALES

Asimismo, Figuera reveló que los líderes del gobierno no buscan acuerdos políticos para salir del país, sino que quieren garantías para poder seguir participando en la política venezolana, una vez se haga la transición a la democracia.

«No seamos inocentes, aún hay un porcentaje de personas en el PSUV que todavía tienen un 20 o 25%. Jorge Rodríguez aspira a que vayan a un proceso electoral, ellos están buscando garantías políticas y civiles para ellos», indicó.

En este sentido, aseguró que lo más probable es que les concedan dichas garantías. «Esas garantías seguramente se les van a dar en los términos de que puedan participar y nosotros podamos tener un principio de equidad».

TSJ Y LAS INHABILITACIONES

Por otra parte, expresó que el proceso de postulaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se desarrolló de manera «impecable».

«Pudiera ser que se inscriben personas para desmoralizar pero con toda seguridad las personas que no tienen honorabilidad no van a quedar», afirmó.

También mencionó que se trabaja para anular las inhabilitaciones políticas que pesan sobre distintas personas en el país.

«Yo fui sometida en un tiempo a las inhabilitaciones de carácter político. Y sabemos que hay muchos o hay muchas personas que hoy tienen una inhabilitación, yo digo política, clara. Nosotros vamos en camino a que ese proceso se esté ejerciendo y que nosotros podamos trabajar para que próximamente eso pueda ser aprobado», comentó.

Por último, Dinorah Figuera descartó que el regreso de María Corina Machado genere turbulencias en la mesa de diálogo.

«Ese regreso, el mío, y el de muchas personas que están llegando, es producto de este proceso de transición a la democracia», dijo.