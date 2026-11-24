El Gobierno de Venezuela anunció la realización de una jornada de Consulado Móvil en Lima, Perú, que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, con el propósito de acercar los servicios consulares a la comunidad venezolana residente en ese país.

La iniciativa responde a las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para normalizar la atención consular. Esta medida llega luego de más de dos años del cierre de la representación diplomática venezolana en territorio peruano.

«Desde la Cancillería estamos prestando especial atención a la diáspora venezolana y sus necesidades. El Consulado Móvil permitirá la captación biométrica para nuevos pasaportes y retirar los que ya han sido emitidos», dijo Oliver Blanco, canciller de Venezuela.

Estamos acercando nuestros servicios consulares a la diáspora venezolana, siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada, @delcyrodriguezv. Nuestro Consulado Móvil estará en Lima, Perú🇵🇪, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, como parte del proceso de normalización de la atención consular. Próximamente compartiremos más detalles a través de @Cancilleria_ve . — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 24, 2026

REACTIVACIÓN DE SERVICIOS CONSULARES

Este anuncio se produce luego de que, el pasado 24 de julio de 2026, los gobiernos de Venezuela y Perú acordaran iniciar un proceso progresivo de restablecimiento de sus relaciones bilaterales. Se trata de la primera etapa la reactivación de los servicios consulares para garantizar la atención y protección de sus ciudadanos en ambos países.

La jornada representa un paso significativo para la comunidad venezolana en Perú, que durante más de dos años ha enfrentado dificultades para acceder a los servicios de su representación consular.