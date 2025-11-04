Venezuela

¿Hay AH1N1 y otros virus en el país? La advertencia de una especialista de cara a las fiestas decembrinas

H1N1

La internista e infectóloga Patricia Valenzuela señaló que varios virus están circulando en Venezuela durante el último trimestre del año.

Según el informe de vigilancia de los virus respiratorios de la Organización Panamericana de la Salud, el virus influenza AH1N1 circulaba en el país y la tasa de positividad en pruebas era del 6%.

El informe con fecha del 24 de octubre también menciona otros virus como SARS-CoV-2 que se mantienen circulando en Venezuela pero con una tasa mucho menor de casos.

«Está circulando con mayor positividad la influenza AH1N1. SARS-CoV-2 se sigue diagnosticando, los niveles no son tan altos pero hay que estar atentos porque puede comenzar a aumentar, porque estamos en el último trimestre del año que es cuando más circulan estos virus respiratorios», dijo en una entrevista para Shirley Radio.

En esta línea, señaló que la movilización por la temporada decembrina puede promover la transmisión de estos virus. «Las reuniones son sobre todo dentro de las casas, lo que facilita la transmisión de los virus respiratorios», comentó.

Asimismo, subrayó que las manifestaciones físicas de ambos virus son muy similares y entre ellas se encuentran: debilidad, dolores musculares, fiebre, malestar general, síntomas respiratorios como dolor de garganta, congestión nasal, estornudos y tos.

«Lo ideal para determinar el diagnóstico es realizar un hisopado nasofaríngeo», aclaró.

Para finalizar, recomendó a las personas que tengan síntomas respiratorios a usar mascarillas para evitar que se propaguen los virus, sobre todo cuando deben salir de casa

