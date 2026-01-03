Venezuela

¿Hasta cuándo se podrán ver los campos de girasoles de Portuguesa? Esto dice la Cámara de Turismo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

El presidente de la Cámara de Turismo del estado Portuguesa, José Antonio Oliveira, invitó a la ciudadanía a visitar los grandes campos de girasoles de la entidad, que estarán disponibles hasta 11 de enero, el domingo de la próxima semana.

Oliveira sostuvo una entrevista en el programa Dos + Dos del medio Unión Radio. El gremialista recordó que los campos de girasoles son uno de los principales atractivos turísticos de Portuguesa.

«Hasta el día 11 de enero hay girasoles en Portuguesa. Posiblemente, haya en otros campos, eso depende de la naturaleza (…) las personas que quieran pueden venir, hay unos nuevos planes que integran otras posibilidades de turismo en la entidad», dijo Oliveira.

También detalló que los prestadores de servicios ofrecen distintos planes para «los que estén interesados» en visitar la zona. «Incluso hay una carrera 10K y 5K tipo caminata en medio de los campos de girasoles», añadió.

EXPERIENCIAS EN LOS CAMPOS

Los populares campos de girasoles cuentan con más de 100.000 hectáreas de color amarillo. Oliveira afirmó que esta clase de experiencias turísticas destacan las capacidades de la entidad.

La Cámara de Turismo y otros organismos buscan potenciar los campos de girasoles como un destino para los viajeros del país. Aunque comenzaron como un cultivo intermitente en los años 80, se ha convertido en un centro del agroturismo.

@laaldeaviajes

Esto también es Venezuela 🇻🇪🩵 . . Campos de Girasoles en #turen #portuguesa #venezuela #llanosvenezolanos #venezolanosenelmundo

♬ sonido original – laaldeaviajes

En un principio, la siembra de girasoles buscaba potenciar la producción industrial de aceite. Sin embargo, producto del auge de las redes sociales, ahora los campos no solo son parte de la agricultura de la zona, sino también en un destino turístico.

