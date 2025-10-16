Venezuela

«¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA?»: La respuesta de Maduro a las amenazas de EEUU

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Maduro

Nicolás Maduro aseguró este miércoles que América Latina «repudia» a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) y rechazó cualquier intento de golpe de Estado que estén planeando.

En este sentido hizo un llamado a «Llevar la verdad de Venezuela a todos los sectores sociales, culturales, políticos y económicos de la sociedad estadounidense para decirles, no a la guerra del Caribe. No a la guerra en Sudamérica. Sí a la paz. No al cambio de régimen».

EN VIDEO: Maduro ordena "tumbar y reconstruir por completo" el barrio 5 de julio de Petare
Jubilados y pensionados salieron a la calle y pidieron una «vejez digna» este 29May Día del adulto mayor
Así avanza la canonización de José Gregorio Hernández: «Se viene buenas noticias»

«No a los golpes de Estado dados por la CIA. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia», manifestó Maduro en una transmisión de VTV.

«La paz se gana, no tengo ninguna duda», añadió.

Estados Unidos ha atacado diversas embarcaciones, que Washington asegura transportaban drogas, en aguas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

Tan solo a inicios de esta semana dieron de baja a otra embarcación que iba con seis hombres en su interior.

El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

