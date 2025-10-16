«¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA?»: La respuesta de Maduro a las amenazas de EEUU

Nicolás Maduro aseguró este miércoles que América Latina «repudia» a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) y rechazó cualquier intento de golpe de Estado que estén planeando.

En este sentido hizo un llamado a «Llevar la verdad de Venezuela a todos los sectores sociales, culturales, políticos y económicos de la sociedad estadounidense para decirles, no a la guerra del Caribe. No a la guerra en Sudamérica. Sí a la paz. No al cambio de régimen».

«No a los golpes de Estado dados por la CIA. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia», manifestó Maduro en una transmisión de VTV.

«La paz se gana, no tengo ninguna duda», añadió.

🚨🇻🇪 Maduro se pronuncia contra operaciones encubiertas de la CIA 🇻🇪 Nicolás Maduro aseguró que América Latina “repudia” las acciones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), tras la autorización del presidente Donald Trump para que la agencia realice… pic.twitter.com/1LmOWJAYi6 — EVTV (@EVTVMiami) October 16, 2025

Estados Unidos ha atacado diversas embarcaciones, que Washington asegura transportaban drogas, en aguas internacionales cerca de Venezuela, operativos que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas.

Tan solo a inicios de esta semana dieron de baja a otra embarcación que iba con seis hombres en su interior.

El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.